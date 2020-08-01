1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 августа 2020 00:30 Алла Лысак
1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 августа является 214 днем года, до конца года осталось 152 дня.

Какой праздник 1 августа 2020?           

Памятные даты 1 августа, годовщины и события

В 1492 году впервые в письменном источнике упоминаются запорожские казаки.

В 1498 году Колумб открыл Святой Остров (на самом деле американский континент).

В 1774 году ученые получили чистый кислород впервые.

В 1793 году во Франции ввели метрическую систему мер и весов (основная ныне).

В 1981 году а Америке начал трансляцию канал MTV.

В 2010 году в Украине зафиксировали исторический температурный максимум, в Луганске температура поднялась до плюс 41,3 градуса. 

1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 августа

1 августа родились  французский кутюрье Ив Сен-Лоран, первая женщина-фотокорреспондент Герда Таро. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День Мокрины 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что с 1 августа погода меняется, дни становятся дождливыми, а температура постепенно снижается. Если день выдавался сухим и ясным, украинцы проводили обряды, чтобы пошел дождь. 

Приметы на 1 августа

Если пошел дождь, осень будет дождливой.

Солнечная погода, к теплой осени. 

Звезды падают, к сильному ветру.

Дождливая погода предсказывала неурожай орехов. 

Именинники:  Жанна, Роман, Серафим, Степан. 

1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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