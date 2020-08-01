1 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 августа является 214 днем года, до конца года осталось 152 дня.
Какой праздник 1 августа 2020?
- День вооруженных сил Анголы,
- День памяти жертв Варшавского восстания в Польше,
- День независимости Бенина.
Памятные даты 1 августа, годовщины и события
В 1492 году впервые в письменном источнике упоминаются запорожские казаки.
В 1498 году Колумб открыл Святой Остров (на самом деле американский континент).
В 1774 году ученые получили чистый кислород впервые.
В 1793 году во Франции ввели метрическую систему мер и весов (основная ныне).
В 1981 году а Америке начал трансляцию канал MTV.
В 2010 году в Украине зафиксировали исторический температурный максимум, в Луганске температура поднялась до плюс 41,3 градуса.
Кто родился 1 августа
1 августа родились французский кутюрье Ив Сен-Лоран, первая женщина-фотокорреспондент Герда Таро.
Какой сегодня церковный праздник
- День Мокрины
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 августа
Если пошел дождь, осень будет дождливой.
Солнечная погода, к теплой осени.
Звезды падают, к сильному ветру.
Дождливая погода предсказывала неурожай орехов.
Именинники: Жанна, Роман, Серафим, Степан.
Напомним,