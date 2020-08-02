2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 августа 2020 00:30 Алла Лысак
2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 августа является 215 днем года, до конца года остался 151 день. 

Какой праздник 2 августа 2020?           

Памятные даты 2 августа, годовщины и события

В 1610 был открыт Гудзонов залив.

В 1791 году успешно испытали парашют.

В 1909 году армия США получила первый военный самолет. 

В 1941 году на территорию СССР вошли итальянские войска. 

2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 2 августа

2 августа родились основатель Warner Brothers Джек Уорнер, украинский поэт Константин Буревий.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Ильин день

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В день Ильи наши предки старались не выпускать на улицу домашних животных, они опасались, что в них могла вселиться нечистая сила. Традиционно завершался купальный сезон, с этого момента начинает холодать. 

Приметы на 2 августа

Если на Илью прошел ливень, будет хороший урожай зерновых.

Продолжительный гром, к сильному граду.  Землянику после Ильи есть нельзя, к сонливости.

На Илью до обеда лето, а после обеда — осень. 

Именинники:  Афанасий, Илья, Касьян, Афанасий. 

2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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