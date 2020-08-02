2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 августа является 215 днем года, до конца года остался 151 день.
Какой праздник 2 августа 2020?
- День республики в Северной Македонии,
- День памяти погибших десантников,
Памятные даты 2 августа, годовщины и события
В 1610 был открыт Гудзонов залив.
В 1791 году успешно испытали парашют.
В 1909 году армия США получила первый военный самолет.
В 1941 году на территорию СССР вошли итальянские войска.
Кто родился 2 августа
2 августа родились основатель Warner Brothers Джек Уорнер, украинский поэт Константин Буревий.
Какой сегодня церковный праздник
- Ильин день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 2 августа
Если на Илью прошел ливень, будет хороший урожай зерновых.
Продолжительный гром, к сильному граду. Землянику после Ильи есть нельзя, к сонливости.
На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.
Именинники: Афанасий, Илья, Касьян, Афанасий.
Напомним,