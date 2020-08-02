2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 августа является 215 днем года, до конца года остался 151 день.

Какой праздник 2 августа 2020?

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День республики в Северной Македонии,

День памяти погибших десантников,

Памятные даты 2 августа, годовщины и события

В 1610 был открыт Гудзонов залив.

В 1791 году успешно испытали парашют.

В 1909 году армия США получила первый военный самолет.

В 1941 году на территорию СССР вошли итальянские войска.

2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 2 августа

2 августа родились основатель Warner Brothers Джек Уорнер, украинский поэт Константин Буревий.

Какой сегодня церковный праздник

Ильин день

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 2 августа

В день Ильи наши предки старались не выпускать на улицу домашних животных, они опасались, что в них могла вселиться нечистая сила. Традиционно завершался купальный сезон, с этого момента начинает холодать.

Если на Илью прошел ливень, будет хороший урожай зерновых.

Продолжительный гром, к сильному граду. Землянику после Ильи есть нельзя, к сонливости.

На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

Именинники: Афанасий, Илья, Касьян, Афанасий.

2 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,