4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 августа является 217 днем года, до конца года осталось 149 дней.
Какой праздник 4 августа 2020?
День конституции острова Кука.
Памятные даты 4 августа, годовщины и события
В 1867 году Иван Мазепа получил титул гетмана Левобережной Украины.
В 1777 году в Лондоне заработал первый в мире цирк.
В 1902 году заработал Гринвичский пешеходный тоннель через Темзу.
В 1984 году государство Верхняя Вольта переименовали на Буркина-Фасо.
Кто родился 4 августа
4 августа родились украинская актриса Мария Заньковецкая, 44-й президент США Барак Обама.
Какой сегодня церковный праздник
- Марии Магдалины
Что сегодня можно и нельзя делать
В поле люди боялись выходить, передавая друг другу поверье о том, что мужчину на ниве может убить молния.
Приметы на 4 августа
Сильная роса, к отсутствию урожая льна.
Если гроза возникла, значит, зерновые родят!
4 августа пора выкапывать луковицы цветов перед зимой.
Именинники: Корней, Мария.
Напомним,