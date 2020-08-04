4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 августа 2020 00:30 Алла Лысак
4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

4 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 августа является 217 днем года, до конца года осталось 149 дней.

Какой праздник 4 августа 2020?            

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День береговой охраны США,

День конституции острова Кука. 

Памятные даты 4 августа, годовщины и события

В 1867 году Иван Мазепа получил титул гетмана Левобережной Украины.

В 1777 году в Лондоне заработал первый в мире цирк.

В 1902 году заработал Гринвичский пешеходный тоннель через Темзу.

В 1984 году государство Верхняя Вольта переименовали на Буркина-Фасо. 

4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 4 августа

4 августа родились украинская актриса Мария Заньковецкая, 44-й президент США Барак Обама. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Марии Магдалины 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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День Марии Магдалины в народе называют Ягодницей. Это название связано с обычаем не выходить в поле на работы 4 августа, украинцы только собирали ягоды, а женщины начинали варить ягодное варенье на зиму.

В поле люди боялись выходить, передавая друг другу поверье о том, что мужчину на ниве может убить молния. 

Приметы на 4 августа 

Сильная роса, к отсутствию урожая льна.

Если гроза возникла, значит, зерновые родят!

4 августа пора выкапывать луковицы цветов перед зимой. 

Именинники:  Корней, Мария.

4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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