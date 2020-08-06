6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 августа 2020 00:30 Алла Лысак
6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 августа является 219 днем года, до конца года осталось 147 дней.

Какой праздник 6 августа 2020?            

Памятные даты 6 августа, годовщины и события

В 1496 году Бартоломео Колумб основал столицу Доминиканской республики. 

В 1806 году Священная Римская империя перестала существовать.

В 1828 году прошла первая Королевская регата в Канаде.

В 1890 году человека впервые казнили на электрическом стуле.

В 1945 году американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Японию.

Целью стал город Хиросима, в результате взрыва и последующего радиационного заражения погибли около 140 тысяч человек. Хиросима была выбрана из-за присутствия на территории города крупной военной базы. 

6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 6 августа

6 августа родились  бактериолог Александр Флеминг, американский художник Энди Уорхол. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Бориса и Глеба

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
День украинцы предпочитали проводить дома, опасаясь попасть под грозу. На Бориса и Глеба в давние времена начинался сезон сбора грибов, а женщины продолжали заготавливать ягоды на зиму и делали фруктовое варенье. 

Приметы на 6 августа

  • Погода на Бориса и Глеба раскрывает погоду на весь август.
  • На ниву выходить нельзя, спровоцируете пожар.
  • Если чайки садятся на воду, скоро непременно пойдет дождь. 

Именинники:  Борис, Глеб, Давид, Роман, Кристина. 

6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы история погода погода в Украине праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
ТОП-5 лучших триллеров, где девушки спасают сами себя
Премьеры

ТОП-5 лучших триллеров, где девушки спасают сами себя
Лунный гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 6 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK