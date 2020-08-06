6 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 августа является 219 днем года, до конца года осталось 147 дней.
Какой праздник 6 августа 2020?
- Международный день Хиросимы,
- День независимости (Боливия),
- День независимости (Ямайка),
- Всемирный день запрещения ядерного оружия.
Памятные даты 6 августа, годовщины и события
В 1496 году Бартоломео Колумб основал столицу Доминиканской республики.
В 1806 году Священная Римская империя перестала существовать.
В 1828 году прошла первая Королевская регата в Канаде.
В 1890 году человека впервые казнили на электрическом стуле.
В 1945 году американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Японию.
Целью стал город Хиросима, в результате взрыва и последующего радиационного заражения погибли около 140 тысяч человек. Хиросима была выбрана из-за присутствия на территории города крупной военной базы.
Кто родился 6 августа
6 августа родились бактериолог Александр Флеминг, американский художник Энди Уорхол.
Какой сегодня церковный праздник
- Бориса и Глеба
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 6 августа
- Погода на Бориса и Глеба раскрывает погоду на весь август.
- На ниву выходить нельзя, спровоцируете пожар.
- Если чайки садятся на воду, скоро непременно пойдет дождь.
Именинники: Борис, Глеб, Давид, Роман, Кристина.
Напомним,