7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 августа 2020 00:30 Алла Лысак
7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

7 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 августа является 220 днем года, до конца года осталось 146 дней.

Какой праздник 7 августа 2020?             

Памятные даты 7 августа, годовщины и события

В 1840 году в Великобритании запретили привлекать детей для очистки труб.

В 1907 году выдан патент на систему получения телевизионного изображения.

В 1993 году в Лондоне впервые открыли для туристов часть Букингемского дворца.

7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 августа

7 августа родились украинская певица София Ротару, украинская гандболистка Лариса Карлова. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти святой Анны

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Святая Анна является матерью Марии, родившей Иисуса. В этот день украинцы обращались к ней с молитвами, можно просить о выздоровлении детей, любого члена семьи, благополучии и хорошем будущем.

Приметы на 7 августа

  • Светло и тепло, значит, зимой много снега не выпадет.
  • Холодно сегодня, к суровой зиме.
  • Какой день 7 августа до обеда, такой и декабрь.

Именинники:  Анна, Макар, Олимпиада.

7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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