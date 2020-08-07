7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 августа является 220 днем года, до конца года осталось 146 дней.
Какой праздник 7 августа 2020?
- День Битвы при Бояке в Колумбии,
- День независимости в Кот-д’Ивуаре,
- День труда в Западном Самоа.
Памятные даты 7 августа, годовщины и события
В 1840 году в Великобритании запретили привлекать детей для очистки труб.
В 1907 году выдан патент на систему получения телевизионного изображения.
В 1993 году в Лондоне впервые открыли для туристов часть Букингемского дворца.
Кто родился 7 августа
7 августа родились украинская певица София Ротару, украинская гандболистка Лариса Карлова.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти святой Анны
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 7 августа
- Светло и тепло, значит, зимой много снега не выпадет.
- Холодно сегодня, к суровой зиме.
- Какой день 7 августа до обеда, такой и декабрь.
Именинники: Анна, Макар, Олимпиада.
Напомним,