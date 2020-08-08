8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 августа 2020 00:30 Алла Лысак
8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 августа является 221 днем года, до конца года осталось 145 дней.

Какой праздник 8 августа 2020?             

Памятные даты 8 августа, годовщины и события

В 1815 году Наполеон Бонапарт отправился в ссылку на остров Святой Елены.

В 1899 году в США выдали патент на первый в мире холодильник. 

В 1968 году в Киеве открыли Институт культуры.

В 1968 году культовая группа Битлз записала песню под названием «Hey Jude».

Кто родился 8 августа

8 августа родились украинский писатель Юрий Федькович, канадский хоккеист Кен Драйден. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День святого Ермолая

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
На Ермолая украинцы начинали сбор яблок, однако не ели их в ожидании Яблочного спаса. К 8 августу поспевал ранний картофель, из него готовили оладьи, котлеты и окрошку. 

Знахари использовали день для сбора целебных трав, считая, что они будут обладать особенными свойствами, если утром была роса.

Приметы на 8 августа

  • Если мухи кусаются, скоро пойдет дождь.
  • Лягушки прыгают на берегу, скоро начнутся осадки. 

Именинники: Прасковья. 

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы погода праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев
Анонсы на ТВ

Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

7 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Популярное видео

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
На Интере – новый сезон Полезной программы

На Интере – новый сезон Полезной программы
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK