8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 августа является 221 днем года, до конца года осталось 145 дней.
Какой праздник 8 августа 2020?
- Международный день кошек,
- Международный день офтальмологии,
- День войск связи в Украине,
- День независимости в Бутане.
Памятные даты 8 августа, годовщины и события
В 1815 году Наполеон Бонапарт отправился в ссылку на остров Святой Елены.
В 1899 году в США выдали патент на первый в мире холодильник.
В 1968 году в Киеве открыли Институт культуры.
В 1968 году культовая группа Битлз записала песню под названием «Hey Jude».
Кто родился 8 августа
8 августа родились украинский писатель Юрий Федькович, канадский хоккеист Кен Драйден.
Какой сегодня церковный праздник
- День святого Ермолая
Что сегодня можно и нельзя делать
Знахари использовали день для сбора целебных трав, считая, что они будут обладать особенными свойствами, если утром была роса.
Приметы на 8 августа
- Если мухи кусаются, скоро пойдет дождь.
- Лягушки прыгают на берегу, скоро начнутся осадки.
Именинники: Прасковья.
Напомним,