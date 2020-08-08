8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 августа является 221 днем года, до конца года осталось 145 дней.

Какой праздник 8 августа 2020?

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Международный день кошек,

Международный день офтальмологии,

День войск связи в Украине,

День независимости в Бутане.

Памятные даты 8 августа, годовщины и события

В 1815 году Наполеон Бонапарт отправился в ссылку на остров Святой Елены.

В 1899 году в США выдали патент на первый в мире холодильник.

В 1968 году в Киеве открыли Институт культуры.

В 1968 году культовая группа Битлз записала песню под названием «Hey Jude».

Кто родился 8 августа

8 августа родились украинский писатель Юрий Федькович, канадский хоккеист Кен Драйден.

Какой сегодня церковный праздник

День святого Ермолая

Что сегодня можно и нельзя делать

На Ермолая украинцы начинали сбор яблок, однако не ели их в ожидании Яблочного спаса. К 8 августу поспевал ранний картофель, из него готовили оладьи, котлеты и окрошку.

Знахари использовали день для сбора целебных трав, считая, что они будут обладать особенными свойствами, если утром была роса.

Приметы на 8 августа

Если мухи кусаются, скоро пойдет дождь.

Лягушки прыгают на берегу, скоро начнутся осадки.

Именинники: Прасковья.

Напомним,