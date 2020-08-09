9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 августа является 222 днем года, до конца года осталось 144 дня.
Какой праздник 9 августа 2020?
- День миротворцев в Канаде,
- День защиты леса от пожара в США,
- День республики в Сингапуре.
Памятные даты 9 августа, годовщины и события
В 1803 году в Париже продемонстрировали 20-метровое судно с паровым двигателем.
В 1859 году в США выдали патент на эскалатор.
В 1910 году в Чикаго изобрели первую электрическую стильную машинку.
В 1942 году состоялся матч, который назвали матчем смерти (на самом деле — очередной из серии матчей между Стартом и сборной немецких зенитчиков).
Кто родился 9 августа
9 августа родились американский хирург, применивший эфир для анестезии Уильям Мортон, украинский президент в 1994-2004 годах Леонид Кучма.
Какой сегодня церковный праздник
- Пантелеймона
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 9 августа
- Травы, собранные сегодня, вылечат от болезни.
- Если муравьи заделывают входы в муравейники, готовьтесь к дождю.
- Кузнечики стрекочут громко, погода будет сухой и солнечной.
Именинники: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Наум, Константин, Николай, Платон.
Напомним,