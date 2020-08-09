9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 августа 2020 00:30 Алла Лысак
9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 августа является 222 днем года, до конца года осталось 144 дня.

Какой праздник 9 августа 2020?             

Памятные даты 9 августа, годовщины и события

В 1803 году в Париже продемонстрировали 20-метровое судно с паровым двигателем. 

В 1859 году в США выдали патент на эскалатор.

В 1910 году в Чикаго изобрели первую электрическую стильную машинку.

В 1942 году состоялся матч, который назвали матчем смерти (на самом деле — очередной из серии матчей между Стартом и сборной немецких зенитчиков). 

9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9 августа

9 августа родились американский хирург, применивший эфир для анестезии Уильям Мортон, украинский президент в 1994-2004 годах Леонид Кучма.

Какой сегодня церковный праздник

  • Пантелеймона 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки просили у Пантелеймона излечения от болезней, а знахари считали, что в этот день обязательно необходимо отправиться на сбор целебных трав. В народе праздник называли Кочанником и готовили пирожки с капустой. 

Приметы на 9 августа

  • Травы, собранные сегодня, вылечат от болезни.
  • Если муравьи заделывают входы в муравейники, готовьтесь к дождю.
  • Кузнечики стрекочут громко, погода будет сухой и солнечной.

Именинники: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Наум, Константин, Николай, Платон.

9 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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