10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 августа 2020 00:30 Алла Лысак
10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 августа является 223 днем года, до конца года осталось 143 дня.

Какой праздник 10 августа 2020?             

Памятные даты 10 августа, годовщины и события

В 1500 году был открыт остров под названием Мадагаскар.

В 1539 году во Франции ввели государственный язык (документы начали переводить с латыни на французский).

В 1821 году Миссури стал 24-1 штатом Соединенных Штатов Америки.

В 1876 году в Канаде впервые позвонили по междугородней линии. 

10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 10 августа

10 августа родились украинский футболист Александр Чижов, украинский писатель Любко Дереш. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День Пармена и Прохора

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье. 

Неблагоприятный день для торговли, украинцы никогда не устраивали ярмарки 10 августа. 

Приметы на 10 августа

  • На Прохора и Пармена нельзя ничего продавать,
  • Много росы, к солнечной погоде,
  • Если пошел дождь, непогода будет длительной. 

Именинники: Прохор, Юлиан. 

10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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