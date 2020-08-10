10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 августа является 223 днем года, до конца года осталось 143 дня.
Какой праздник 10 августа 2020?
- День независимости Эквадора.
Памятные даты 10 августа, годовщины и события
В 1500 году был открыт остров под названием Мадагаскар.
В 1539 году во Франции ввели государственный язык (документы начали переводить с латыни на французский).
В 1821 году Миссури стал 24-1 штатом Соединенных Штатов Америки.
В 1876 году в Канаде впервые позвонили по междугородней линии.
Кто родился 10 августа
10 августа родились украинский футболист Александр Чижов, украинский писатель Любко Дереш.
Какой сегодня церковный праздник
- День Пармена и Прохора
Что сегодня можно и нельзя делать
Неблагоприятный день для торговли, украинцы никогда не устраивали ярмарки 10 августа.
Приметы на 10 августа
- На Прохора и Пармена нельзя ничего продавать,
- Много росы, к солнечной погоде,
- Если пошел дождь, непогода будет длительной.
Именинники: Прохор, Юлиан.
Напомним,