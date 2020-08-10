10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 августа является 223 днем года, до конца года осталось 143 дня.

Какой праздник 10 августа 2020?

Памятные даты 10 августа, годовщины и события

В 1500 году был открыт остров под названием Мадагаскар.

В 1539 году во Франции ввели государственный язык (документы начали переводить с латыни на французский).

В 1821 году Миссури стал 24-1 штатом Соединенных Штатов Америки.

В 1876 году в Канаде впервые позвонили по междугородней линии.

10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 10 августа

10 августа родились украинский футболист Александр Чижов, украинский писатель Любко Дереш.

Какой сегодня церковный праздник

День Пармена и Прохора

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.

Неблагоприятный день для торговли, украинцы никогда не устраивали ярмарки 10 августа.

Приметы на 10 августа

На Прохора и Пармена нельзя ничего продавать,

Много росы, к солнечной погоде,

Если пошел дождь, непогода будет длительной.

Именинники: Прохор, Юлиан.

10 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,