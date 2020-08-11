11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 августа 2020 00:30 Алла Лысак
11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 августа является 224 днем года, до конца года осталось 142 дня.

Какой праздник 11 августа 2020?             

Памятные даты 11 августа, годовщины и события

В 1337 году основана Троице-Сергиева Лавра. 

В 1804 году Австрия превратилась в империю.

В 1926 году компания Кодак анонсировала цветную фотопленку.

В 2003 году украинские миротворцы начали миссию в Ираке. 

11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 11 августа

11 августа родились основатель спортивной гимнастики Людвиг Ян, голливудская актриса Виола Дэвис. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Рождество Николая Угодника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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11 августа украинцы отмечают один из трех праздников, посвященных Николаю Чудотворцу. Издревле в этот день готовили лакомства из малины, варили компоты. Угостите пирогом с малиной самых близких!

Приметы на 11 августа

  • Погода теплая, к сухой осени,
  • Если появился туман, урожай овса будет хорошим,
  • Поспевший овес позеленел, значит, погода будет ненастной. 

Именинники:  Константин, Кузьма, Михаил, Серафима

11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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