11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 августа является 224 днем года, до конца года осталось 142 дня.
Какой праздник 11 августа 2020?
- День героев в Зимбабве,
- День памяти борцов за свободу в Латвии,
- День нац. идентичности в Армении.
Памятные даты 11 августа, годовщины и события
В 1337 году основана Троице-Сергиева Лавра.
В 1804 году Австрия превратилась в империю.
В 1926 году компания Кодак анонсировала цветную фотопленку.
В 2003 году украинские миротворцы начали миссию в Ираке.
Кто родился 11 августа
11 августа родились основатель спортивной гимнастики Людвиг Ян, голливудская актриса Виола Дэвис.
Какой сегодня церковный праздник
- Рождество Николая Угодника
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 августа
- Погода теплая, к сухой осени,
- Если появился туман, урожай овса будет хорошим,
- Поспевший овес позеленел, значит, погода будет ненастной.
Именинники: Константин, Кузьма, Михаил, Серафима
Напомним,