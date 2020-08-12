12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 августа является 225 днем года, до конца года остался 141 день.
Какой праздник 12 августа 2020?
- День армии в Зимбабве,
- День королевы в Таиланде.
Памятные даты 12 августа, годовщины и события
В 1824 году Александра Пушкина выслали из Одессы.
В 1840 году на Царскосельской железной дороге столкнулись поезда, погибли 7 человек.
В 1851 году в США запатентовали первую швейную машинку.
В 1865 году в Англии впервые использовали фенол для дезинфекции хирургических инструментов.
В 1898 году Гавайские острова попали под юрисдикцию США.
В 1999 году в Украине закрыли все вытрезвители.
Кто родился 12 августа
12 августа родились создатель квантовой механики Эрвин Шредингер, американский теннисист Пит Сампрас.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти Святых Силы и Силуана
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 августа
- В этот день бессильный силу получает,
- Если пасмурно сегодня, осадков не будет.
- Звезды мерцают рано утром, к дождю.
Именинники: Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим.
Напомним,