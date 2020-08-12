12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 августа 2020 00:30 Алла Лысак
12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 августа является 225 днем года, до конца года остался 141 день.

Какой праздник 12 августа 2020?             

Памятные даты 12 августа, годовщины и события

В 1824 году Александра Пушкина выслали из Одессы. 

В 1840 году на Царскосельской железной дороге столкнулись поезда, погибли 7 человек.

В 1851 году в США запатентовали первую швейную машинку.

В 1865 году в Англии впервые использовали фенол для дезинфекции хирургических инструментов. 

В 1898 году Гавайские острова попали под юрисдикцию США.

В 1999 году в Украине закрыли все вытрезвители. 

12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 августа

12 августа родились создатель квантовой механики Эрвин Шредингер, американский теннисист Пит Сампрас.

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти Святых Силы и Силуана 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Согласно народным приметам, сегодня следовало много поработать, чтобы в другие дни чувствовать себя здоровым. Основную работу брали на себя мужчины, а женщины проводили обряды,чтобы придать близким больше сил. 

Приметы на 12 августа

  • В этот день бессильный силу получает,
  • Если пасмурно сегодня, осадков не будет.
  • Звезды мерцают рано утром, к дождю.

Именинники:  Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим. 

12 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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