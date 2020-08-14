14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 августа является 227 днем года, до конца года осталось 139 дней.
Какой праздник 14 августа 2020?
- День рождения корриды в Португалии,
- Медовый Спас (Маковея) в Украине.
Памятные даты 14 августа, годовщины и события
В 1385 году Королевское Польское и Великое княжество Литовское стали одним государством.
В 1457 году напечатана первая в мире книга.
В 1775 году Екатерина II приказала ликвидировать запорожское казачество.
В 1880 году закончилось строительство собора в Кельне, начатое в 1248 году.
Кто родился 14 августа
14 августа родились американская актриса Мила Кунис, британская певица, актриса и танцовщица Сара Брайтман.
Какой сегодня церковный праздник
- Первый Спас (Медовый)
Что сегодня можно и нельзя делать
В церковь можно приходить с медом, водой, цветами или травами.
Приметы на 14 августа
- Какой Маковей, такое и 28 августа.
- Крупные ягоды малины появились, пора сеять озимые.
- Если дождь идет на Первый спас, урожая не будет
Именинники: Антон, Леонтий, Александр.
Напомним,