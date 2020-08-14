14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа 2020 00:30 Алла Лысак
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 августа является 227 днем года, до конца года осталось 139 дней. 

Какой праздник 14 августа 2020?             

Памятные даты 14 августа, годовщины и события

В 1385 году Королевское Польское и Великое княжество Литовское стали одним государством.

В 1457 году напечатана первая в мире книга.

В 1775 году Екатерина II приказала ликвидировать запорожское казачество. 

В 1880 году закончилось строительство собора в Кельне, начатое в 1248 году.

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 14 августа

14 августа родились американская актриса Мила Кунис, британская певица, актриса и танцовщица Сара Брайтман.

Какой сегодня церковный праздник

  • Первый Спас (Медовый)

Что сегодня можно и нельзя делать 

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На Медовый спас украинцы с древних времен и по сей день готовили угощения с маком и медом, а также активно купались в реках, ведь скоро вода станет холодной.

В церковь можно приходить с медом, водой, цветами или травами. 

Приметы на 14 августа

  • Какой Маковей, такое и 28 августа.
  • Крупные ягоды малины появились, пора сеять озимые.
  • Если дождь идет на Первый спас, урожая не будет

Именинники: Антон, Леонтий, Александр.

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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