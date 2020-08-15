15 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 августа является 228 днем года, до конца года осталось 138 дней.
Какой праздник 15 августа 2020?
- День разлива Нила в Египте,
- Фестиваль голодных духов в Китае,
- Праздник Войска Польского (Польша).
Памятные даты 15 августа, годовщины и события
В 1848 году в США создали зубоврачебное кресло.
В 1877 году телеграфная компания Питтсбурга ввела приветствие hello в общении по телефону.
В 1939 году в Германии произошла авиакатастрофа.
В 1997 году в Украине учредили орден Княгини Ольги.
Кто родился 15 августа
15 августа родились американский актер Бен Аффлек, украинская спортсменка Лилия Подкопаева.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти святого Стефана
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 15 августа
- Какая погода на Степана, такой и ноябрь.
- Если лягушки заквакали, будет дождь.
- Молчат лягушки, к сильному ветру!
Именинники: Василий, Никодим, Степан (Стефан).
Напомним,