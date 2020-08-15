15 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 августа является 228 днем года, до конца года осталось 138 дней.

Какой праздник 15 августа 2020?

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День разлива Нила в Египте,

Фестиваль голодных духов в Китае,

Праздник Войска Польского (Польша).

Памятные даты 15 августа, годовщины и события

В 1848 году в США создали зубоврачебное кресло.

В 1877 году телеграфная компания Питтсбурга ввела приветствие hello в общении по телефону.

В 1939 году в Германии произошла авиакатастрофа.

В 1997 году в Украине учредили орден Княгини Ольги.

15 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 августа

15 августа родились американский актер Бен Аффлек, украинская спортсменка Лилия Подкопаева.

Какой сегодня церковный праздник

День памяти святого Стефана

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 15 августа

Какая погода на Степана, такой и ноябрь.

Если лягушки заквакали, будет дождь.

Молчат лягушки, к сильному ветру!

Именинники: Василий, Никодим, Степан (Стефан).

На Стефана украинцы отмечали окончание сенокосных работ. Наши предки собирали цветы, из которых плели венок. Его, как правило, вешали в углу комнаты. Если кто-то заболевал, то от венка отрывали пучок и заваривали чай.

15 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,