17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 августа 2020 00:30 Алла Лысак
17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 августа является 230 днем года, до конца года осталось 138 дней. 

Какой праздник 17 августа 2020?             

Памятные даты 17 августа, годовщины и события

1807 – американский изобретатель отправился в плавание на паровом речном судне "Норт Ривер".

1974 – в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.

1982 – фирма Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт-диск.

17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 17 августа

17 августа родились американский актер Роберт Де Ниро, украинский музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма).

Какой сегодня церковный праздник

  • Авдотьи Малиновки

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки занимались сбором урожая, молодежь отправлялась в лес, чтобы собрать малину перед стартом сезона дождей осенью.

Приметы на 17 августа

  • Какая погода на Авдотью – таким и ноябрь будет.
  • Дождь 17 августа – примета к тому, что все неубранное сено сгниет. 
  • Говорят, что на Евдокию, 17 августа, кривые огурцы вырастают, а потому урожай лучше собрать пораньше.

Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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