17 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 августа является 230 днем года, до конца года осталось 138 дней.
Какой праздник 17 августа 2020?
- Габон — День независимости,
- Индонезия — День независимости.
Памятные даты 17 августа, годовщины и события
1807 – американский изобретатель отправился в плавание на паровом речном судне "Норт Ривер".
1974 – в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.
1982 – фирма Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт-диск.
Кто родился 17 августа
17 августа родились американский актер Роберт Де Ниро, украинский музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма).
Какой сегодня церковный праздник
- Авдотьи Малиновки
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 августа
- Какая погода на Авдотью – таким и ноябрь будет.
- Дождь 17 августа – примета к тому, что все неубранное сено сгниет.
- Говорят, что на Евдокию, 17 августа, кривые огурцы вырастают, а потому урожай лучше собрать пораньше.
Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.
Напомним,