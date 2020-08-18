18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 августа является 231 днем года, до конца года осталось 137 дней.
Какой праздник 18 августа 2020?
- Национальный день науки в Таиланде,
- День ветеранов Вьетнама (Австралия).
Памятные даты 18 августа, годовщины и события
В 1572 на свадьбе Маргариты и Генриха Наваррского произошла резня, получившая название Варфоломеевская ночь.
В 1649 году Богдан Хмельницкий заключил договор с польским королем Яном Казимиром.
В 1868 году во Франции ученые обнаружили в солнечном спектре гелий.
В 1920 году в США ратифицировали поправку к конституции, разрешающую голосовать женщинам.
Кто родился 18 августа
18 августа родились французская актриса Кароль Буке, американский актер, режиссер Эдвард Нортон.
Какой сегодня церковный праздник
- Евстигнея-житника
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, существовала традиция ходить в поле в поисках стебля с 12 колосьями (найдя такой, крестьяне хранили его до следующей весны).
Приметы на 18 августа
- Какая сегодня погода, таким и декабрь будет.
- Если лук прозевал, урожай потерял.
- Нельзя шумно вести себя в поле, только по дороге.
- Если пиявки на поверхности видны, дождь пойдет.
- Если червы из-под земли вылезли, к осадкам.
Именинники: Нонна.
Напомним,