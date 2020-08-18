18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 августа 2020 00:30 Алла Лысак
18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 августа является 231 днем года, до конца года осталось 137 дней. 

Какой праздник 18 августа 2020?             

Памятные даты 18 августа, годовщины и события

В 1572 на свадьбе Маргариты и Генриха Наваррского произошла резня, получившая название Варфоломеевская ночь.

В 1649 году Богдан Хмельницкий заключил договор с польским королем Яном Казимиром.

В 1868 году во Франции ученые обнаружили в солнечном спектре гелий. 

В 1920 году в США ратифицировали поправку к конституции, разрешающую голосовать женщинам.

18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 18 августа

18 августа родились французская актриса Кароль Буке, американский актер, режиссер Эдвард Нортон.

Какой сегодня церковный праздник

  • Евстигнея-житника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки съедали сегодня кусочек хлеба с луком и запивали его квасом, чтобы посевы скорее созревали. Есть хлеб без соли или лука запрещалось, так можно накликать беду.

Кроме того, существовала традиция ходить в поле в поисках стебля с 12 колосьями (найдя такой, крестьяне хранили его до следующей весны).

Приметы на 18 августа

  • Какая сегодня погода, таким и декабрь будет.
  • Если лук прозевал, урожай потерял.
  • Нельзя шумно вести себя в поле, только по дороге.
  • Если пиявки на поверхности видны, дождь пойдет.
  • Если червы из-под земли вылезли, к осадкам.

Именинники: Нонна.

18 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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