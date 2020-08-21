21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 августа является 234 днем года, до конца года осталось 132 дня.
Какой праздник 21 августа 2020?
- День признания на Гавайях.
Памятные даты 21 августа, годовщины и события
В 1967 году во Франции состоялся первый фестиваль панк-рока.
В 1982 году на Одесской железной дороге произошло два крушения поездов, «черная суббота» для железных дорог Украины.
В 1986 году в СССР сообщили, что Чернобыльская катастрофа произошла по вине персонала.
В 1989 году исследовательский зонд «Voyager 2» сделал снимки Тритона, спутника планеты Нептун.
Кто родился 21 августа
21 августа родились Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, певец, участник рок-группы «Deep Purple», Ким Кэттролл, английская и канадская актриса.
Какой сегодня церковный праздник
- Мирона чудотворца
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 21 августа
- Если иней появился, то в следующем году будет богатый урожай.
- Каким будет Мирон, таким и январь будет в следующем году.
- Если 21 августа плохая погода, она продержится до середины сентября.
Именинники: Григорий, Леонид, Федор.
Напомним,