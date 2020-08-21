21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 августа 2020 00:30 Алла Лысак
21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

21 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 августа является 234 днем года, до конца года осталось 132 дня. 

Какой праздник 21 августа 2020?              

Памятные даты 21 августа, годовщины и события

В 1967 году во Франции состоялся первый фестиваль панк-рока.

В 1982 году на Одесской железной дороге произошло два крушения поездов, «черная суббота» для железных дорог Украины.

В 1986 году в СССР сообщили, что Чернобыльская катастрофа произошла по вине персонала.

В 1989 году исследовательский зонд «Voyager 2» сделал снимки Тритона, спутника планеты Нептун.

21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 21 августа

21 августа родились Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, певец, участник рок-группы «Deep Purple», Ким Кэттролл, английская и канадская актриса.

Какой сегодня церковный праздник

  • Мирона чудотворца

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши передки использовали день, чтобы решить семейные конфликты, а также подавали милостыню людям, которые нуждались в помощи. Под запретом рискованные дела в сфере бизнеса, спорить со старшими нежелательно. 

Приметы на 21 августа

  • Если иней появился, то в следующем году будет богатый урожай.
  • Каким будет Мирон, таким и январь будет в следующем году.
  • Если 21 августа плохая погода, она продержится до середины сентября. 

Именинники: Григорий, Леонид, Федор.

21 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила в хостеле нарушение статьи Гражданского кодекса
Новости

Ревизор-11: Юлия Панкова обнаружила в хостеле нарушение статьи Гражданского кодекса
Лунный гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 21 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK