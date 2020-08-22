22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 августа является 235 днем года, до конца года остался 131 день.
Какой праздник 22 августа 2020?
Памятные даты 22 августа, годовщины и события
В 1456 году Влад дракула стал князем, он является прототипом легенды о вампирах.
В 1770 году капитан Джеймс Кук достиг побережья Австралии.
В 1864 году подписана Женевская конвенция, создан Международный комитет Красного Креста.
В 1989 году ученые открыли кольцо планеты Нептун.
Кто родился 22 августа
22 августа родились американский писатель Рэй Брэдбери, украинская артистка Ольга Сумская.
Какой сегодня церковный праздник
- Матвея
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 августа
- Жаркая погода или дожди на Матвея означают, что такая погода продержится несколько дней.
- Обязательно нужно посмотреть в воду в полдень, если будет спокойной, зима обойдется без вьюг.
- Обильная роса в этот день говорит о том, что погода будет солнечной.
Именинники: Антон (Антоний), Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян, Матвей, Алексей.
Напомним,