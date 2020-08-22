22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 августа 2020 00:30 Алла Лысак
22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 августа является 235 днем года, до конца года остался 131 день.

Какой праздник 22 августа 2020?              

Памятные даты 22 августа, годовщины и события

В 1456 году Влад дракула стал князем, он является прототипом легенды о вампирах.

В 1770 году капитан Джеймс Кук достиг побережья Австралии.

В 1864 году подписана Женевская конвенция, создан Международный комитет Красного Креста.

В 1989 году ученые открыли кольцо планеты Нептун.

22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 22 августа

22 августа родились американский писатель Рэй Брэдбери, украинская артистка Ольга Сумская. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Матвея 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В день Матвея наши предки не выпускали скотину из хлева, считая, что навредить животным могут змеи. Кроме того, хозяйки доили корову в одиночестве, а подойник никогда не ставили на стул.

Приметы на 22 августа

  • Жаркая погода или дожди на Матвея означают, что такая погода продержится несколько дней.
  • Обязательно нужно посмотреть в воду в полдень, если будет спокойной, зима обойдется без вьюг.
  • Обильная роса в этот день говорит о том, что погода будет солнечной. 

Именинники:  Антон (Антоний), Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян, Матвей, Алексей.

22 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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