23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 августа 2020 08:45 Алла Лысак
23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 августа является 236 днем года, до конца года осталось 130 дней.

Какой праздник 23 августа 2020?               

Памятные даты 23 августа, годовщины и события

В 1913 году в Копенгагене открыли памятник героине сказки Андерсена Русалочке.

В 1939 году в Москве подписали акт Молотова и Рибентропа о ненападении.

В 1975 году в Харькове открыли метрополитен.

23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 23 августа

23 августа родились украинский поэт Серней Жадан, украинский писатель Осип Маковей. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Памяти Лаврентия 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Вода в водоемах остывает, к ночи становится еще холоднее. Наши прекди старались посвятить время молитве, обращались они к Лаврентию, чтобы избавил от болезней глаз. 

Приметы на 23 августа

  • Сегодня дождь, значит, осень будет дождливая.
  • Жара на Лаврентия сулит теплую осень.
  • Дождливый и теплый день, к удачной рыбалке. 

Именинники: Лаврентий, Роман. 

23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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