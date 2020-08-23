23 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 августа является 236 днем года, до конца года осталось 130 дней.
Какой праздник 23 августа 2020?
- День памяти жертв работорговли (ООН),
- День государственного флага Украины.
Памятные даты 23 августа, годовщины и события
В 1913 году в Копенгагене открыли памятник героине сказки Андерсена Русалочке.
В 1939 году в Москве подписали акт Молотова и Рибентропа о ненападении.
В 1975 году в Харькове открыли метрополитен.
Кто родился 23 августа
23 августа родились украинский поэт Серней Жадан, украинский писатель Осип Маковей.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти Лаврентия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 августа
- Сегодня дождь, значит, осень будет дождливая.
- Жара на Лаврентия сулит теплую осень.
- Дождливый и теплый день, к удачной рыбалке.
Именинники: Лаврентий, Роман.
Напомним,