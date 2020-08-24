24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 августа 2020 00:10 Алла Лысак
24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 августа является 237 днем года, до конца года осталось 129 дней.

Какой праздник 24 августа 2020?               

Памятные даты 24 августа, годовщины и события

В 1542 году испанцы открыли Амазонку (свое название река получила из-за того, что на экспедицию напали индейские женщины-воины).

В 1949 вступил в силу первый подписанный договор о создании Североатлантического Альянса, в состав НАТО ныне входят 26 стран.

В 1991 году Михаил Горбачев сложил полномочия генерального секретаря ЦК КПСС.

В 2002 году День независимости в Украине впервые отметили без военного парада, заменив его на парад военных оркестров.

24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 24 августа

24 августа родились украинский политик и дессидент Левко Лукьяненко, украинский академик и математик Виктор Глушков. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Памяти мученика Евпла

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши прекди старались посвятить время молитве, они вспоминали жизнь Евпла и прославляли его жертвенность во имя христианской веры. В деревнях люди стригли овес, занимались обработокой и изготовлением вещей для зимы.

Приметы на 24 августа

  • Если ветер прекратился, погода будет хорошей.
  • Дождь во время восхода солнца, к ненастью. 
  • Если туман стелется, будет несколько погожих дней. 

Именинники: Василий, Максим, Александр, Сусанна.

24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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