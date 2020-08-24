24 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 августа является 237 днем года, до конца года осталось 129 дней.
Какой праздник 24 августа 2020?
Памятные даты 24 августа, годовщины и события
В 1542 году испанцы открыли Амазонку (свое название река получила из-за того, что на экспедицию напали индейские женщины-воины).
В 1949 вступил в силу первый подписанный договор о создании Североатлантического Альянса, в состав НАТО ныне входят 26 стран.
В 1991 году Михаил Горбачев сложил полномочия генерального секретаря ЦК КПСС.
В 2002 году День независимости в Украине впервые отметили без военного парада, заменив его на парад военных оркестров.
Кто родился 24 августа
24 августа родились украинский политик и дессидент Левко Лукьяненко, украинский академик и математик Виктор Глушков.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти мученика Евпла
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 24 августа
- Если ветер прекратился, погода будет хорошей.
- Дождь во время восхода солнца, к ненастью.
- Если туман стелется, будет несколько погожих дней.
Именинники: Василий, Максим, Александр, Сусанна.
Напомним,