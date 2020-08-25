25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 августа является 238 днем года, до конца года осталось 128 дней.

Какой праздник 25 августа 2020?

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День конституции Парагвая,

День озера Севан в Армении,

День солдата в Бразилии.

Памятные даты 25 августа, годовщины и события

В 1604 году Лжедмитрий с начал поход на Москву, заручившись поддержкой Польши и Украины.

В 1609 году Галилео Галилей показал общественности телескоп.

В 1810 году в Англии запатентовали способ консервации продуктов в жестянках.

25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 августа

25 августа родились американский актер кино Шон Коннери, немецкая модель и актриса Клаудия Шиффер.

Какой сегодня церковный праздник

Фотей Поветренный

Что сегодня можно и нельзя делать

В этот день наши предки убирали в поветях (постройка в жилом доме, которая не используется для проживания), где располагались, например, лошадиные упряжки.

В народе считалось, что 25 августа обязательно необходимо убраться, чтобы «черт не сломал ногу и не разозлился».

Приметы на 25 августа

Если солнце на небе видно, будет много грибов.

Дождь пошел, значит, лето продлится и в сентябре.

Именинники: Александр, Сергей и Степан.

Напомним,