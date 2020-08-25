25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 августа 2020 00:10 Алла Лысак
25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 августа является 238 днем года, до конца года осталось 128 дней.

Какой праздник 25 августа 2020?               

Памятные даты 25 августа, годовщины и события

В 1604 году Лжедмитрий с начал поход на Москву, заручившись поддержкой Польши и Украины.

В 1609 году Галилео Галилей показал общественности телескоп.

В 1810 году в Англии запатентовали способ консервации продуктов в жестянках.

25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 августа

25 августа родились американский актер кино Шон Коннери, немецкая модель и актриса Клаудия Шиффер.

Какой сегодня церковный праздник

  • Фотей Поветренный

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В этот день наши предки убирали в поветях (постройка в жилом доме, которая не используется для проживания), где располагались, например, лошадиные упряжки.

В народе считалось, что 25 августа обязательно необходимо убраться, чтобы «черт не сломал ногу и не разозлился».

Приметы на 25 августа

  • Если солнце на небе видно, будет много грибов.
  • Дождь пошел, значит, лето продлится и в сентябре. 

Именинники: Александр, Сергей и Степан.

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы погода праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Евродиректор: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.08.2020)
Сериалы

Евродиректор: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK