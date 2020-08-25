25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 августа является 238 днем года, до конца года осталось 128 дней.
Какой праздник 25 августа 2020?
- День конституции Парагвая,
- День озера Севан в Армении,
- День солдата в Бразилии.
Памятные даты 25 августа, годовщины и события
В 1604 году Лжедмитрий с начал поход на Москву, заручившись поддержкой Польши и Украины.
В 1609 году Галилео Галилей показал общественности телескоп.
В 1810 году в Англии запатентовали способ консервации продуктов в жестянках.
Кто родился 25 августа
25 августа родились американский актер кино Шон Коннери, немецкая модель и актриса Клаудия Шиффер.
Какой сегодня церковный праздник
- Фотей Поветренный
Что сегодня можно и нельзя делать
В народе считалось, что 25 августа обязательно необходимо убраться, чтобы «черт не сломал ногу и не разозлился».
Приметы на 25 августа
- Если солнце на небе видно, будет много грибов.
- Дождь пошел, значит, лето продлится и в сентябре.
Именинники: Александр, Сергей и Степан.
Напомним,