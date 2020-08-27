27 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 августа является 240 днем года, до конца года осталось 126 дней.

Какой праздник 27 августа 2020?

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День фармацевта в Иране,

День героев на Филиппинах.

Памятные даты 27 августа, годовщины и события

В 1783 году впервые аэростат поднялся в воздух над Парижем.

В 1875 году французские ученые находят элемент, предсказанный Менделеевым, галлий.

В 1898 году начал работать Киевский политехнический институт.

В 1900 году в Англии начало функционировать междугороднее автобусное сообщение.

В 1912 году Эдгар Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях героя по имени Тарзан.

В 2008 году состоялось девятибалльное землетрясение на Байкале.

27 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 27 августа

27 августа родились украинский писатель, поэт, ученый и публицист Иван Франко, украинская певица Джамала.

Какой сегодня церковный праздник

День Михея Тиховея

Что сегодня можно и нельзя делать

День Михея Тиховея в Украине еще называют Камнекладом. В этот день заканчивается Успенский пост, уже с завтрашнего дня можно употреблять мясо без ограничений. В прошлые годы это означало открытие сезона свадеб!

Наши предки в Михеев день не работали с тестом и не делали выпечки, запрещено также кричать, повышать голос, употреблять алкоголь и рассказывать о кошмарах этой ночью, если они вас приснились, до захода солнца.

Приметы на 27 августа

Тихий ветер на Михея – осень будет сухой и солнечной,

Если сильный ветер – ожидайте непогоду.

Ясный день на Михея – осенью будет ветер.

Задуют ветра на Михея, к дождливому сентябрю.

Северный ветер на Тиховея означает хороший урожай ржи.

Именинники: Аркадий, Феодосий (Федосий).

27 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,