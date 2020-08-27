27 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 августа является 240 днем года, до конца года осталось 126 дней.
Какой праздник 27 августа 2020?
- День фармацевта в Иране,
- День героев на Филиппинах.
Памятные даты 27 августа, годовщины и события
В 1783 году впервые аэростат поднялся в воздух над Парижем.
В 1875 году французские ученые находят элемент, предсказанный Менделеевым, галлий.
В 1898 году начал работать Киевский политехнический институт.
В 1900 году в Англии начало функционировать междугороднее автобусное сообщение.
В 1912 году Эдгар Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях героя по имени Тарзан.
В 2008 году состоялось девятибалльное землетрясение на Байкале.
Кто родился 27 августа
27 августа родились украинский писатель, поэт, ученый и публицист Иван Франко, украинская певица Джамала.
Какой сегодня церковный праздник
- День Михея Тиховея
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки в Михеев день не работали с тестом и не делали выпечки, запрещено также кричать, повышать голос, употреблять алкоголь и рассказывать о кошмарах этой ночью, если они вас приснились, до захода солнца.
Приметы на 27 августа
- Тихий ветер на Михея – осень будет сухой и солнечной,
- Если сильный ветер – ожидайте непогоду.
- Ясный день на Михея – осенью будет ветер.
- Задуют ветра на Михея, к дождливому сентябрю.
- Северный ветер на Тиховея означает хороший урожай ржи.
Именинники: Аркадий, Феодосий (Федосий).
Напомним,