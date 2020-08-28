28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 августа 2020 00:30 Алла Лысак
28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

28 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 августа является 241 днем года, до конца года осталось 125 дней.

Какой праздник 28 августа 2020?               

Памятные даты 28 августа, годовщины и события

В 1797 году Америка впервые заплатила Тунису за беспрепятственный проход кораблей в Средиземном море.

В 1883 году в Великобритании официально отменили рабство. 

В 1936 году в Италии открыли автодром, который стал местом проведения Гран-При Италии в Формуле-1.

В 1966 году лондонский суд принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. 

28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 августа

28 августа родились немецкий поэт  Иоганн Вольфганг Гете, украинская писательница Мария Лисовская.

Какой сегодня церковный праздник

  • Успение

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Успение входит в 12 самых важных православных праздников. В этот день принято посещать богослужение, когда заканчивался пост, люди угощали бедных и нищих пирогами.

Праздник наши предки посвящали Земле-кормилице, старались не ходить босиком и не обрабатывать землю никаким инвентарем (особенно острым).

Приметы на 28 августа

  • Погода на Успение показывает погоду на осень.
  • Радуга в этот день обещала теплую осень.
  • Если идет дождь, то и осень окажется дождливой. 

28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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