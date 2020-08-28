28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 августа является 241 днем года, до конца года осталось 125 дней.

Какой праздник 28 августа 2020?

Памятные даты 28 августа, годовщины и события

В 1797 году Америка впервые заплатила Тунису за беспрепятственный проход кораблей в Средиземном море.

В 1883 году в Великобритании официально отменили рабство.

В 1936 году в Италии открыли автодром, который стал местом проведения Гран-При Италии в Формуле-1.

В 1966 году лондонский суд принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.

28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 августа

28 августа родились немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, украинская писательница Мария Лисовская.

Какой сегодня церковный праздник

Успение

Что сегодня можно и нельзя делать

Успение входит в 12 самых важных православных праздников. В этот день принято посещать богослужение, когда заканчивался пост, люди угощали бедных и нищих пирогами.

Праздник наши предки посвящали Земле-кормилице, старались не ходить босиком и не обрабатывать землю никаким инвентарем (особенно острым).

Приметы на 28 августа

Погода на Успение показывает погоду на осень.

Радуга в этот день обещала теплую осень.

Если идет дождь, то и осень окажется дождливой.

28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,