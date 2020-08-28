28 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 августа является 241 днем года, до конца года осталось 125 дней.
Какой праздник 28 августа 2020?
Памятные даты 28 августа, годовщины и события
В 1797 году Америка впервые заплатила Тунису за беспрепятственный проход кораблей в Средиземном море.
В 1883 году в Великобритании официально отменили рабство.
В 1936 году в Италии открыли автодром, который стал местом проведения Гран-При Италии в Формуле-1.
В 1966 году лондонский суд принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.
Кто родился 28 августа
28 августа родились немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, украинская писательница Мария Лисовская.
Какой сегодня церковный праздник
- Успение
Что сегодня можно и нельзя делать
Праздник наши предки посвящали Земле-кормилице, старались не ходить босиком и не обрабатывать землю никаким инвентарем (особенно острым).
Приметы на 28 августа
- Погода на Успение показывает погоду на осень.
- Радуга в этот день обещала теплую осень.
- Если идет дождь, то и осень окажется дождливой.
Напомним,