29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 августа 2020 00:30 Алла Лысак
29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

29 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 августа является 242 днем года, до конца года осталось 124 дня.

Какой праздник 29 августа 2020?               

Памятные даты 29 августа, годовщины и события

В 1693 году Петр I запретил бороды и приказал носить европейскую одежду.

В 1883 году Томас Агерн впервые показал миру электроплиту.

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал мотоцикл.

В 2001 году ученые открыли участок ДНК, который получил название ген долголетия. 

29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 29 августа

29 августа родились украинский режиссер Александр Довженко, американский певец  Майкл Джексон.

Какой сегодня церковный праздник

  • Ореховый (Хлебный) спас.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки выпекали хлеб с орехами, собранными в новом году, а на ярмарках активно продавали полотно. В отличие от Яблочного и Медового спаса, Ореховый люди отмечали без особого размаха, активно откладывая продукты на зиму. 

Во время застолья на спас необходимо попробовать все блюда! Если первый орех, который вы попробуете сегодня, будет вкусным, то и жизнь — тоже. 

Приметы на 29 августа

  • Если в этот день пройдет дождь с грозой – осень будет теплой.
  • Если мнoгo орехов в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.
  • Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Именинники: Диомид, Херимон.

29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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