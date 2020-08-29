29 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 августа является 242 днем года, до конца года осталось 124 дня.
Какой праздник 29 августа 2020?
- Международный день действий против ядерных испытаний.
Памятные даты 29 августа, годовщины и события
В 1693 году Петр I запретил бороды и приказал носить европейскую одежду.
В 1883 году Томас Агерн впервые показал миру электроплиту.
В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал мотоцикл.
В 2001 году ученые открыли участок ДНК, который получил название ген долголетия.
Кто родился 29 августа
29 августа родились украинский режиссер Александр Довженко, американский певец Майкл Джексон.
Какой сегодня церковный праздник
- Ореховый (Хлебный) спас.
Что сегодня можно и нельзя делать
Во время застолья на спас необходимо попробовать все блюда! Если первый орех, который вы попробуете сегодня, будет вкусным, то и жизнь — тоже.
Приметы на 29 августа
- Если в этот день пройдет дождь с грозой – осень будет теплой.
- Если мнoгo орехов в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.
- Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.
Именинники: Диомид, Херимон.
Напомним,