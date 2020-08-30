30 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 августа является 243 днем года, до конца года осталось 123 дня.
Какой праздник 30 августа 2020?
- День конституции в Казахстане.
Памятные даты 30 августа, годовщины и события
В 1700 году Россия вступила в Северную войну против Швеции.
В 1835 году основан город Мельбурн (в Австралии).
В 1873 году открыта земля, получившая название Франца-Иосифа.
В 1901 году изобрели пылесос.
В 1973 году в Кении запретили охотиться на слонов.
Кто родился 30 августа
30 августа родились президент Беларуси Александр Лукашенко, американская актриса Камерон Диаз.
Какой сегодня церковный праздник
- День Мирона
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 30 августа
- Если небо будет красным, ждите ветров.
- Солнце садится в облака, к непогоде.
- Если журавли уже улетели, на Покрову будут морозы.
Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлия.
Напомним,