30 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 августа 2020 00:20 Алла Лысак
30 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

30 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 августа является 243 днем года, до конца года осталось 123 дня.

Какой праздник 30 августа 2020?                

Памятные даты 30 августа, годовщины и события

В 1700 году Россия вступила в Северную войну против Швеции.

В 1835 году основан город Мельбурн (в Австралии).

В 1873 году открыта земля, получившая название  Франца-Иосифа.

В 1901 году изобрели пылесос.

В 1973 году в Кении запретили охотиться на слонов. 

Кто родился 30 августа

30 августа родились президент Беларуси Александр Лукашенко, американская актриса Камерон Диаз. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День Мирона

Что сегодня можно и нельзя делать 

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День Мирона имеет народное название — вдова помощи. Наши предки считали, что 30 августа следует обязательно помочь сиротам и женщинам, которые потерили мужей. Люди собирались на Мирона и выполняли вместе работу таких хозяек. 

Приметы на 30 августа

  • Если небо будет красным, ждите ветров.
  • Солнце садится в облака, к непогоде.
  • Если журавли уже улетели, на Покрову будут морозы. 

Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлия.

Напомним,

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