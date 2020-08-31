31 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 августа является 244 днем года, до конца года осталось 122 дня.
Какой праздник 31 августа 2020?
- Национальный день молдавского языка,
- День солидарности и свободы в Польше.
Памятные даты 31 августа, годовщины и события
В 1897 году Томас Эдисон получил патент на кинокамеру.
В 1898 году в Киеве открыли политехнический институт (КПИ).
В 1907 году создан военный союз Антанта.
В ночь на 31 августа 1919 года Киев освободили от большевиков.
Кто родился 31 августа
31 августа родились Гай Юлий Цезарь, советский актер Роман Ткачук.
Какой сегодня церковный праздник
- Лавра и Фрола (мучеников)
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 31 августа
- не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай,
- напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить,
- также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине,
- лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму,
- лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.
Именинники: Георгий, Иван, Илларион, Лавр, Емельян.
Напомним,