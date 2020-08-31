31 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 августа 2020 00:20 Алла Лысак
31 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 августа является 244 днем года, до конца года осталось 122 дня.

Какой праздник 31 августа 2020?                 

Памятные даты 31 августа, годовщины и события

В 1897 году Томас Эдисон получил патент на кинокамеру.

В 1898 году в Киеве открыли политехнический институт (КПИ).

В 1907 году создан военный союз Антанта.

В ночь на 31 августа 1919 года Киев освободили от большевиков. 

Кто родился 31 августа

31 августа родились Гай Юлий Цезарь, советский актер Роман Ткачук. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Лавра и Фрола (мучеников)

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день церковь не налагает на верующих дополнительных ограничений.

Приметы на 31 августа

  • не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай,
  • напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить,
  • также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине,
  • лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму,
  • лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.

Именинники: Георгий, Иван, Илларион, Лавр, Емельян.

Напомним,

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