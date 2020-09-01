1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

сентября является 245 днем года, до конца года остался 121 день.

Какой праздник 1 сентября 2020?                 

Памятные даты 1 сентября, годовщины и события

В 1819 году состоялась премьера пьесы Котляревского Наталка Полтавка.

В 1964 году в Украине открылся первый широкоформатный кинотеатр в Киеве. 

В 1973 году в Мавзолей террористы бросили бомбы, что привело к гибели нескольких человек.

В 1996 году в Украине ввели свою денежную единицу, гривну.

В 2001 году в Украине отменили высшую меру наказания (смертную казнь). 

1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 сентября

1 сентября родились автор песен Николай Мозговой, супруга Виктора Ющенко Екатерина.

Какой сегодня церковный праздник

  • Андрея Стратилата 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В это время наши предки старались закончить все торговые сделки и дела. Существовала примета, что мальчиков, которым уже исполнилось 4 года, следует сегодня первый раз сажать на лошадь (будущих мужчин приучали к работе очень рано). 

Приметы на 1 сентября

  • Если туман появился, зима будет снежной.
  • Какое 1 сентября, такой и весь сентябрь.
  • Журавли высоко летят, к теплой погоде. 

Именинники: Андрей, Питирим, Тимофей. 

1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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