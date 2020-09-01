1 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 сентября является 245 днем года, до конца года остался 121 день.
Какой праздник 1 сентября 2020?
- День конституции в Словакии,
- День независимости Узбекистана.
Памятные даты 1 сентября, годовщины и события
В 1819 году состоялась премьера пьесы Котляревского Наталка Полтавка.
В 1964 году в Украине открылся первый широкоформатный кинотеатр в Киеве.
В 1973 году в Мавзолей террористы бросили бомбы, что привело к гибели нескольких человек.
В 1996 году в Украине ввели свою денежную единицу, гривну.
В 2001 году в Украине отменили высшую меру наказания (смертную казнь).
Кто родился 1 сентября
1 сентября родились автор песен Николай Мозговой, супруга Виктора Ющенко Екатерина.
Какой сегодня церковный праздник
- Андрея Стратилата
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 сентября
- Если туман появился, зима будет снежной.
- Какое 1 сентября, такой и весь сентябрь.
- Журавли высоко летят, к теплой погоде.
Именинники: Андрей, Питирим, Тимофей.
Напомним,