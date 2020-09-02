2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 сентября является 246 днем года, до конца года осталось 220 дней.

Какой праздник 2 сентября 2020?                 

Памятные даты 2 сентября, годовщины и события

1843 в продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist».

1939 ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике.

1945 подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии — день завершения Второй мировой войны.

2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 2 сентября

2 сентября родились украинский актер театра и кино Остап Ступка, американский актер Киану Ривз.

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти пророка Самуила

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались не знакомиться сегодня с новыми людьми, не стричь и не расчесывать волосы, чтобы не накликать неприятности.

Приметы на 2 сентября

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
  • Много рябины – к частым дождям осенью.
  • Облака высоко плывут – к хорошей погоде.
  • Кроты ямы роют на север – к ясной зиме.
  • Много мышей – к холодной зиме.

2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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