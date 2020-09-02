2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 сентября является 246 днем года, до конца года осталось 220 дней.
Какой праздник 2 сентября 2020?
- День нотариата в Украине,
- День независимости Вьетнама.
Памятные даты 2 сентября, годовщины и события
1843 в продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist».
1939 ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике.
1945 подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии — день завершения Второй мировой войны.
Кто родился 2 сентября
2 сентября родились украинский актер театра и кино Остап Ступка, американский актер Киану Ривз.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти пророка Самуила
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 2 сентября
- Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
- Много рябины – к частым дождям осенью.
- Облака высоко плывут – к хорошей погоде.
- Кроты ямы роют на север – к ясной зиме.
- Много мышей – к холодной зиме.
Напомним,