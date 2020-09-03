3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 сентября является 247 днем года, до конца года осталось 119 дней.

Какой праздник 3 сентября 2020?

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День независимости Катара,

День основания Сан-Марино,

День торгового флота в Канаде.

Памятные даты 3 сентября, годовщины и события

В 1603 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой сформировался Нью-Йорк.

В 1838 году в Киеве открыли Институт благородных девиц, в его честь названа улица Институтская.

В 1950 году завершились первые гонки Формулы-1.

В 2005 году сборная Украины заработала право выступить на Кубке мира.

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 сентября

3 сентября родились автор первых небоскребов Луис Салливан, американский актер Чарли Шин.

Какой сегодня церковный праздник

День Фадея

Что сегодня можно и нельзя делать

В сельской местности наши предки активно заготавливали лен, косили, раскладывали по лугам, чтобы из растения испарилась влага, а затем обрабатывали, чтобы из льна можно было делать разнообразную одежду.

Женщины продолжали собираться у кого-то дома, чтобы провести время за работой и разговорами, помогали вдовам.

Приметы на 3 сентября

Если сегодня сухо, то весь месяц пройдет без дождей.

Много желудей, к снежному рождеству.

Именинники: Аврамий, Агапий, Васса, Пост, Фаддей.

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,