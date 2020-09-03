3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 сентября является 247 днем года, до конца года осталось 119 дней.

Какой праздник 3 сентября 2020?                 

Памятные даты 3 сентября, годовщины и события

В 1603 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой сформировался Нью-Йорк.

В 1838 году в Киеве открыли Институт благородных девиц, в его честь названа улица Институтская.

В 1950 году завершились первые гонки Формулы-1.

В 2005 году сборная Украины заработала право выступить на Кубке мира.

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 сентября

3 сентября родились автор первых небоскребов Луис Салливан, американский актер Чарли Шин.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Фадея

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В сельской местности наши предки активно заготавливали лен, косили, раскладывали по лугам, чтобы из растения испарилась влага, а затем обрабатывали, чтобы из льна можно было делать разнообразную одежду. 

Женщины продолжали собираться у кого-то дома, чтобы провести время за работой и разговорами, помогали вдовам. 

Приметы на 3 сентября

  • Если сегодня сухо, то весь месяц пройдет без дождей.
  • Много желудей, к снежному рождеству.

Именинники:  Аврамий, Агапий, Васса, Пост, Фаддей.

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы погода праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK