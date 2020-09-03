3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 сентября является 247 днем года, до конца года осталось 119 дней.
Какой праздник 3 сентября 2020?
- День независимости Катара,
- День основания Сан-Марино,
- День торгового флота в Канаде.
Памятные даты 3 сентября, годовщины и события
В 1603 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой сформировался Нью-Йорк.
В 1838 году в Киеве открыли Институт благородных девиц, в его честь названа улица Институтская.
В 1950 году завершились первые гонки Формулы-1.
В 2005 году сборная Украины заработала право выступить на Кубке мира.
Кто родился 3 сентября
3 сентября родились автор первых небоскребов Луис Салливан, американский актер Чарли Шин.
Какой сегодня церковный праздник
- День Фадея
Что сегодня можно и нельзя делать
Женщины продолжали собираться у кого-то дома, чтобы провести время за работой и разговорами, помогали вдовам.
Приметы на 3 сентября
- Если сегодня сухо, то весь месяц пройдет без дождей.
- Много желудей, к снежному рождеству.
Именинники: Аврамий, Агапий, Васса, Пост, Фаддей.
Напомним,