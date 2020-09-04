4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 сентября является 248 днем года, до конца года осталось 118 дней.
Какой праздник 4 сентября 2020?
- День иммигранта (Аргентина),
- День спасателя в Армении,
- День кооперации в Иране,
- Всемирный день защиты животных.
Памятные даты 4 сентября, годовщины и события
В 1781 году поселенцы из Испании основали город Лос-Анджелес.
В 1837 году американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал свой известный аппарат для приема и передачи сообщений с помощью знаков.
В 1882 году Томас Эдисон первым в мире включил коммерческое электрическое освещение, произошло это в Нью-Йорке.
В 1885 году в НЙ открылось первое в мире кафе с самообслуживанием.
В 1991 году над зданием Верховной Рады впервые подняли флаг Украины.
Кто родился 4 сентября
4 сентября родились основоположник документального кино Михаил Кауфман, американская певица стиля R&B Бейонсе Ноулз.
Какой сегодня церковный праздник
- Агафоника Никодимийского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 4 сентября
- Солнечная погода сегодня, значит, не ждите дождь еще 4 недели.
- Если много орехов, то зима будет снежной.
- Паутина липнет к растениям, день будет теплым.
Именинники: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар, Розалия.
Напомним,