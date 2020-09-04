4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 сентября является 248 днем года, до конца года осталось 118 дней.

Какой праздник 4 сентября 2020?                 

Памятные даты 4 сентября, годовщины и события

В 1781 году поселенцы из Испании основали город Лос-Анджелес.

В 1837 году американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал свой известный аппарат для приема и передачи сообщений с помощью знаков.

В 1882 году Томас Эдисон первым в мире включил коммерческое электрическое освещение, произошло это в Нью-Йорке. 

В 1885 году в НЙ открылось первое в мире кафе с самообслуживанием.

В 1991 году над зданием Верховной Рады впервые подняли флаг Украины.

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 сентября

4 сентября родились основоположник документального кино Михаил Кауфман, американская певица стиля R&B Бейонсе Ноулз.

Какой сегодня церковный праздник

  • Агафоника Никодимийского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Украинцы верили, что в этот день в деревни и села возвращались лешие. Веселясь, они могли разбросать сено, поэтому люди ходили в ночные дозоры. Считалось, что дух леса может навредить только злым людям, а добрым он будет помогать. 

Приметы на 4 сентября

  • Солнечная погода сегодня, значит, не ждите дождь еще 4 недели.
  • Если много орехов, то зима будет снежной.
  • Паутина липнет к растениям, день будет теплым. 

Именинники: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар, Розалия.

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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