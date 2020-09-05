5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 сентября является 249 днем года, до конца года осталось 117 дней.
Какой праздник 5 сентября 2020?
- Международный день благотворительности,
- День учителя в Индии.
Памятные даты 5 сентября, годовщины и события
В 1698 году Петр I установил налог, который мужчины должны были платить за ношение бороды.
В 1958 году в Америке фирма Ampex представила первый в мире цветной видеомагнитофон.
В 1977 году НАСА запустила к Юпитеру и Сатурну автоматическую межпланетную станцию Вояджер-1.
Кто родился 5 сентября
5 сентября родились немецкий композитор Иоганн Христиан Бах, лидер британской группы Queen Фредди Меркьюри.
Какой сегодня церковный праздник
- Луппа Солунского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 4 сентября
- Обошлось без заморозков утром, к теплому сентябрю.
- На Лупа журавли летят тихо и быстро, к непогоде.
- Если журавли летят низко, зима будет теплой.
Именинники: Евтихий и Ириней.
Напомним,