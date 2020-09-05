5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 сентября является 249 днем года, до конца года осталось 117 дней.

Какой праздник 5 сентября 2020?                 

Памятные даты 5 сентября, годовщины и события

В 1698 году Петр I установил налог, который мужчины должны были платить за ношение бороды.

В 1958 году в Америке фирма Ampex представила первый в мире цветной видеомагнитофон.

В 1977 году НАСА запустила к Юпитеру и Сатурну автоматическую межпланетную станцию Вояджер-1.

5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 сентября

5 сентября родились немецкий композитор Иоганн Христиан Бах, лидер британской группы Queen Фредди Меркьюри.

Какой сегодня церковный праздник

  • Луппа Солунского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В давние времена Луппа в Украине называли Брусничником, связывая праздник с традициями собирать поспевшие ягоды. 

Приметы на 4 сентября

  • Обошлось без заморозков утром, к теплому сентябрю.
  • На Лупа журавли летят тихо и быстро, к непогоде.
  • Если журавли летят низко, зима будет теплой.

Именинники:  Евтихий и Ириней.

5 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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