6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 сентября является 250 днем года, до конца года осталось 116 дней.
Какой праздник 6 сентября 2020?
- День обороны Пакистана,
- День национального единства в Чили.
Памятные даты 6 сентября, годовщины и события
В 1716 году в Бостоне завершили строительство первого американского маяка.
В 1770 году началось строительство города, из которого вырос Александровск (ныне Запорожье).
В 1987 году состоялась первая успешная операцию по разъединению сиамских близнецов.
В 2007 году НБУ выпустил памятную монету Иван Богун.
Кто родился 6 сентября
6 сентября родились украинский прозаик Иван Микитенко, лидер британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Какой сегодня церковный праздник
- День Евтихия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 6 сентября
- Если пошел дождь сегодня, осень будет сухой.
- Много желудей прогнозируют суровую зиму.
- Синица кричит на Евтихия – осень будет холодной и дождливой.
Именинники: Арсений, Евтихий, Георгий (Юрий, Егор).
Напомним,