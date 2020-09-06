6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 сентября является 250 днем года, до конца года осталось 116 дней.

Какой праздник 6 сентября 2020?                  

Памятные даты 6 сентября, годовщины и события

В 1716 году в Бостоне завершили строительство первого американского маяка.

В 1770 году началось строительство города, из которого вырос Александровск (ныне Запорожье).

В 1987 году состоялась первая успешная операцию по разъединению сиамских близнецов.

В 2007 году НБУ выпустил памятную монету Иван Богун. 

Кто родился 6 сентября

6 сентября родились украинский прозаик Иван Микитенко, лидер британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Евтихия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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С этим днем связано несколько примет: украинцы уже заканчивали сбор урожая и наслаждались отдыхом, а женщины собирались в доме одной из вдов, чтобы провести вечер за общением и помочь с работой. 

Приметы на 6 сентября

  • Если пошел дождь сегодня, осень будет сухой.
  • Много желудей прогнозируют суровую зиму.
  • Синица кричит на Евтихия – осень будет холодной и дождливой.

Именинники:  Арсений, Евтихий, Георгий (Юрий, Егор).

Напомним,

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