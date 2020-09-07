7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 сентября является 251 днем года, до конца года осталось 115 дней.
Какой праздник 7 сентября 2020?
- День независимости в Бразилии,
- День военной разведки в Украине,
- День победы в Мозамбике.
Памятные даты 7 сентября, годовщины и события
В 1776 году подлодка США Turtle провела первую в мире подводную атаку.
В 1812 году на подступах к Москве закончилось генеральное сражение франко-российской войны.
В 1901 году в Китае подписали Заключительный протокол.
Кто родился 7 сентября
7 сентября родились Елизавета I, королева Англии, канадская певица Глория Гейнор.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти Святого Тита
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 7 сентября
- Если перелетные птицы садятся на землю, погода будет солнечной.
- Птицы садятся на крыши домов, к непогоде.
- Большой урожай грибов, к затяжной и холодной зиме.
Именинники: Варфоломей, Евлогий, Мина, Протоген.
Напомним,