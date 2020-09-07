7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 сентября является 251 днем года, до конца года осталось 115 дней.

Какой праздник 7 сентября 2020?                  

Памятные даты 7 сентября, годовщины и события

В 1776 году подлодка США Turtle провела первую в мире подводную атаку. 

В 1812 году на подступах к Москве закончилось генеральное сражение франко-российской войны.

В 1901 году в Китае подписали Заключительный протокол.

7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 сентября

7 сентября родились Елизавета I, королева Англии, канадская певица Глория Гейнор.

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти Святого Тита

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки считали, что в день Тита рождаются люди, которые достигают счастья и финансового благополучия в зрелом возрасте. 

Приметы на 7 сентября

  • Если перелетные птицы садятся на землю, погода будет солнечной.
  • Птицы садятся на крыши домов, к непогоде.
  • Большой урожай грибов, к затяжной и холодной зиме.

Именинники:  Варфоломей, Евлогий, Мина, Протоген.

7 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

6 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу во 2 выпуске от 06.09.2020
Новости

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу во 2 выпуске от 06.09.2020
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 7 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 7 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)
Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?

Полнолуние в сентябре 2020: что категорически запрещено делать в этот день?

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK