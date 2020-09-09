9 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 сентября является 253 днем года, до конца года осталось 113 дней.
Какой праздник 9 сентября 2020?
- Неофициальный День тестировщика,
- День независимости в Северной Корее.
Памятные даты 9 сентября, годовщины и события
В 1834 году студенты начали учебу в Киевском институте на единственном (философском) факультете.
В 1850 году Калифорния присоединилась к США в качестве 31 штата.
В 1920 году начал работать Киевский авиационный завод.
В 1944 году Польша и СССР подписали договор о принудительном выселении украинцев.
Кто родился 9 сентября
9 сентября родились американский актер Адам Сендлер, британский актер Хью Грант.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Анфиса Рябинница
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 9 сентября
- Гром гремит, к теплой осени.
- Много желудей – зима будет суровой.
- Большой урожай рябины – осень будет дождевой.
Именинники: Анфиса, Пимен, Савва (Сава).
Напомним,