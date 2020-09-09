9 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
9 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 сентября является 253 днем года, до конца года осталось 113 дней.

Какой праздник 9 сентября 2020?                   

Памятные даты 9 сентября, годовщины и события

В 1834 году студенты начали учебу в Киевском институте на единственном (философском) факультете.

В 1850 году Калифорния присоединилась к США в качестве 31 штата.

В 1920 году начал работать Киевский авиационный завод.

В 1944 году Польша и СССР подписали договор о принудительном выселении украинцев. 

Кто родился 9 сентября

9 сентября родились  американский актер Адам Сендлер, британский актер Хью Грант.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Анфиса Рябинница

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день наши предки старались собрать спелые гроздья рябины, чтобы повесить их под крышей. Таким образом украинцы защищали свой дом от злых сил и стремились призвать удачу на следующие 12 месяцев. 

Приметы на 9 сентября

  • Гром гремит, к теплой осени. 
  • Много желудей – зима будет суровой.
  • Большой урожай рябины – осень будет дождевой.

Именинники:  Анфиса, Пимен, Савва (Сава).

Напомним,

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