10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

10 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 сентября является 254 днем года, до конца года осталось 112 дней.

Какой праздник 10 сентября 2020?                   

Памятные даты 10 сентября, годовщины и события

В 1588 году мореплаватель Томас Кавендиш вернулся из третьей кругосветной экспедиции.

В 1894 году в Лондоне на водителя наложили первый штраф за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

В 1939 году Канада вступила во Вторую мировую войну, объявив войну Германии.

В 1977 году во Франции последнего человека казнили с помощью гильотины.

В 1993 году на экраны вышел первый сезон культовых Секретных материалов. 

10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 сентября

10 сентября родились математик и основатель прагматизма Чарлз Сандерс Пирс, кинорежиссер и писатель Александр Довженко.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Памяти Анны и Саввы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В прежние времена в этот день украинцы продолжали активно собирать урожай и завершали посев озимой пшеницы. Считалось, что 10 сентября стоит обязательно попросить высшие силы об исцелении от пьянства. В селах проводили громкие ярмарки. 

Приметы на 10 сентября

  • Если нет дождя, то морозы наступят не скоро.
  • Гуси и журавли еще не улетели, к теплой зиме.
  • Грозовые дожди сулят теплую осень. 

Именинники:  

Анна, Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат, Илларион, Иосиф, Леонтий, Макар, Нестор.

10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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