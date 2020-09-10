10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 сентября является 254 днем года, до конца года осталось 112 дней.

Какой праздник 10 сентября 2020?

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День предотвращения самоубийств (ООН),

День физической культуры в Украине,

День учителя в Китае.

Памятные даты 10 сентября, годовщины и события

В 1588 году мореплаватель Томас Кавендиш вернулся из третьей кругосветной экспедиции.

В 1894 году в Лондоне на водителя наложили первый штраф за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

В 1939 году Канада вступила во Вторую мировую войну, объявив войну Германии.

В 1977 году во Франции последнего человека казнили с помощью гильотины.

В 1993 году на экраны вышел первый сезон культовых Секретных материалов.

10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 сентября

10 сентября родились математик и основатель прагматизма Чарлз Сандерс Пирс, кинорежиссер и писатель Александр Довженко.

Какой сегодня церковный или народный праздник

Памяти Анны и Саввы

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 10 сентября

Если нет дождя, то морозы наступят не скоро.

Гуси и журавли еще не улетели, к теплой зиме.

Грозовые дожди сулят теплую осень.

Именинники:

В прежние времена в этот день украинцы продолжали активно собирать урожай и завершали посев озимой пшеницы. Считалось, что 10 сентября стоит обязательно попросить высшие силы об исцелении от пьянства. В селах проводили громкие ярмарки.

Анна, Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат, Илларион, Иосиф, Леонтий, Макар, Нестор.

10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,