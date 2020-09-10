10 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 сентября является 254 днем года, до конца года осталось 112 дней.
Какой праздник 10 сентября 2020?
- День предотвращения самоубийств (ООН),
- День физической культуры в Украине,
- День учителя в Китае.
Памятные даты 10 сентября, годовщины и события
В 1588 году мореплаватель Томас Кавендиш вернулся из третьей кругосветной экспедиции.
В 1894 году в Лондоне на водителя наложили первый штраф за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
В 1939 году Канада вступила во Вторую мировую войну, объявив войну Германии.
В 1977 году во Франции последнего человека казнили с помощью гильотины.
В 1993 году на экраны вышел первый сезон культовых Секретных материалов.
Кто родился 10 сентября
10 сентября родились математик и основатель прагматизма Чарлз Сандерс Пирс, кинорежиссер и писатель Александр Довженко.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Памяти Анны и Саввы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 10 сентября
- Если нет дождя, то морозы наступят не скоро.
- Гуси и журавли еще не улетели, к теплой зиме.
- Грозовые дожди сулят теплую осень.
Именинники:
Анна, Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат, Илларион, Иосиф, Леонтий, Макар, Нестор.
Напомним,