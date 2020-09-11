11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 сентября является 255 днем года, до конца года осталось 111 дней.

Какой праздник 11 сентября 2020?                   

Памятные даты 11 сентября, годовщины и события

В 1888 году в Торонто на промышленной выставке впервые записали голос человека.

В 1927 году в Крыму произошло мощное землетрясение.

В 1997 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

В 2001 году Ан-225 Мрия установил мировой рекорд грузоподъемности (253, 82 тонны).

В 2001 году террористическая организация Аль-Каида осуществила масштабную атаку в США, направив 2 рейсовых самолета с людьми на борту в башни-близнецы Всемирного торгового центра, в ходе атаки погибло около 3000 человек. 

Кто родился 11 сентября

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 сентября родились писатель О. Генри, итальянская певица Ингрид.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что сегодня не стоит брать в руки нож и другие острые предметы, а в пищу было запрещено употреблять продукты круглой формы, если они натуральные, например, помидоры, лук и, особенно, капусту. 

Приметы на 11 сентября

  • Журавли улетели раньше, к поздней зиме.
  • Много грачей в небе, день будет солнечным.
  • Если гром гремит, осень будет теплой. 

Именинники:  Иван

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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