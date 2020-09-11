11 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 сентября является 255 днем года, до конца года осталось 111 дней.
Какой праздник 11 сентября 2020?
- День патриота в США,
- Национальный день Каталонии,
- Национальный день в Пакистане.
Памятные даты 11 сентября, годовщины и события
В 1888 году в Торонто на промышленной выставке впервые записали голос человека.
В 1927 году в Крыму произошло мощное землетрясение.
В 1997 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
В 2001 году Ан-225 Мрия установил мировой рекорд грузоподъемности (253, 82 тонны).
В 2001 году террористическая организация Аль-Каида осуществила масштабную атаку в США, направив 2 рейсовых самолета с людьми на борту в башни-близнецы Всемирного торгового центра, в ходе атаки погибло около 3000 человек.
Кто родился 11 сентября
11 сентября родились писатель О. Генри, итальянская певица Ингрид.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 сентября
- Журавли улетели раньше, к поздней зиме.
- Много грачей в небе, день будет солнечным.
- Если гром гремит, осень будет теплой.
Именинники: Иван
Напомним,