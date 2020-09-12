12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 сентября является 256 днем года, до конца года осталось 110 дней.

Какой праздник 12 сентября 2020?                   

Памятные даты 12 сентября, годовщины и события

В 1912 году в Лос-Анджелесе Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной офицером в полиции.

В 1949 году подростки нашли пещеру во Франции с наскальными рисунками времен раннего палеолита.

В 1992 году в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.

12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 сентября

12 сентября родились изобретатель пулемета Ричард Гатлинг, французская певица и актриса Фармер (Мари Элен Готье).

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки придерживались в день Александра Невского таких правил: не просушивать перины и подушки, не брать в руки мелочь (монеты) до двенадцати дня, избегать гаданий и приглашать к себе в дом котенка.

Приметы на 12 сентября

  • Птицы летают высоко в небе, к теплой осени.
  • Если вечер ясный и теплый, будет хороший урожай.
  • Звездопад 12 сентября – в следующем году возможен неурожай.

Именинники:

Арсен, Гавриил, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Александр, Савва (Сава), Спиридон, Христофор, Яков. 

12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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