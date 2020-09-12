12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 сентября является 256 днем года, до конца года осталось 110 дней.
Какой праздник 12 сентября 2020?
- Международный день программиста,
- День кино в Иране,
- День нац. восстания в Эфиопии.
Памятные даты 12 сентября, годовщины и события
В 1912 году в Лос-Анджелесе Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной офицером в полиции.
В 1949 году подростки нашли пещеру во Франции с наскальными рисунками времен раннего палеолита.
В 1992 году в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.
Кто родился 12 сентября
12 сентября родились изобретатель пулемета Ричард Гатлинг, французская певица и актриса Фармер (Мари Элен Готье).
Какой сегодня церковный или народный праздник
- День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 сентября
- Птицы летают высоко в небе, к теплой осени.
- Если вечер ясный и теплый, будет хороший урожай.
- Звездопад 12 сентября – в следующем году возможен неурожай.
Именинники:
Арсен, Гавриил, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Александр, Савва (Сава), Спиридон, Христофор, Яков.
Напомним,