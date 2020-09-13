13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 сентября является 257 днем года, до конца года осталось 109 дней.

Какой праздник 13 сентября 2020?                   

Памятные даты 13 сентября, годовщины и события

В 1788 году Нью-Йорк стал столицей Соединенных Штатов Америки.

В 1902 году в Великобритании впервые использовали отпечатки пальцев для доказательства вины подозреваемого.

В 1965 году вышел сингл Битлз Yesterday.

13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 сентября

13 сентября родились английский писатель Даниэль Дефо, британский химик, Нобелевский лауреат Роберт Робинсон.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Куприянов день или Журавлиное вече. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день собирали клюкву, они верили, что сбор ягоды раньше 13 сентября может принести женщине бесплодие, а мужчину полностью лишить разума. 

Приметы на 13 сентября

Журавли неспешно летят, к теплой осени.

Если услышали журавлиный рык, будет дождь.

Высокий полет журавлей — предвестие снежной зимы. 

Именинники: Геннадий, Киприан.

13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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