13 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 сентября является 257 днем года, до конца года осталось 109 дней.
Какой праздник 13 сентября 2020?
- День семьи в Казахстане,
- День бабушек и дедушек в Канаде,
- День танкистов в Украине.
- День работников нефтяной и газовой промышленности (Украина).
Памятные даты 13 сентября, годовщины и события
В 1788 году Нью-Йорк стал столицей Соединенных Штатов Америки.
В 1902 году в Великобритании впервые использовали отпечатки пальцев для доказательства вины подозреваемого.
В 1965 году вышел сингл Битлз Yesterday.
Кто родился 13 сентября
13 сентября родились английский писатель Даниэль Дефо, британский химик, Нобелевский лауреат Роберт Робинсон.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Куприянов день или Журавлиное вече.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 13 сентября
Журавли неспешно летят, к теплой осени.
Если услышали журавлиный рык, будет дождь.
Высокий полет журавлей — предвестие снежной зимы.
Именинники: Геннадий, Киприан.
Напомним,