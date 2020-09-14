14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 сентября является 258 днем года, до конца года осталось 108 дней.

Какой праздник 14 сентября 2020?                   

Памятные даты 14 сентября, годовщины и события

В 1853 году началась Крымская война.

В 1867 году издан первый том Капитала Карла Маркса.

В 1886 году Джордж Андерсон получил патент на ленту для пишущей машинки.

В 1939 году Игорь Сикорский в США поднял в небо первый вертолет VS-300.

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 14 сентября

14 сентября родились украинский футболист, заслуженный тренер Украины Владимир Мунтян, новозеландский актер Сэм Нилл.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Симеона-Столпника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что сегодня начинается бабье лето, а работы в поле пора заканчивать. Кроме того, украинцы старались провести сделки до 14 сентября, после — они якобы будут неудачными; начиналась пора свадеб, которая длилась до 28 ноября. 

Приметы на 14 сентября

Погода теплая, к теплой зиме.

Если ветер дует с юга, зимой будет тепло.

Сухая погода прогнозирует мало дождей осенью.

Если гуси уже улетели, зима будет ранней.

Дождливый день говорит о том, что и дальше дождей будет много. 

Паутина 14 сентября летает, к сухой и длинной осени. 

Именинники:  Марфа (Марта), Семен (Симеон). 

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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