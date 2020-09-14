14 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 сентября является 258 днем года, до конца года осталось 108 дней.
Какой праздник 14 сентября 2020?
- Национальный праздник в Никарагуа.
Памятные даты 14 сентября, годовщины и события
В 1853 году началась Крымская война.
В 1867 году издан первый том Капитала Карла Маркса.
В 1886 году Джордж Андерсон получил патент на ленту для пишущей машинки.
В 1939 году Игорь Сикорский в США поднял в небо первый вертолет VS-300.
Кто родился 14 сентября
14 сентября родились украинский футболист, заслуженный тренер Украины Владимир Мунтян, новозеландский актер Сэм Нилл.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Симеона-Столпника
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 14 сентября
Погода теплая, к теплой зиме.
Если ветер дует с юга, зимой будет тепло.
Сухая погода прогнозирует мало дождей осенью.
Если гуси уже улетели, зима будет ранней.
Дождливый день говорит о том, что и дальше дождей будет много.
Паутина 14 сентября летает, к сухой и длинной осени.
Именинники: Марфа (Марта), Семен (Симеон).
Напомним,