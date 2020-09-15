15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 сентября является 259 днем года, до конца года осталось 109 дней.
Какой праздник 15 сентября 2020?
- День памяти Битвы за Британию,
- День инженера в Индии.
- День независимости Коста-Рики.
Памятные даты 15 сентября, годовщины и события
В 1830 году заработало железнодорожное сообщение между Манчестером и Ливерпулем.
В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню Jingle Bells.
В 1928 году шотландский биолог Александр Флеминг изобрел пенициллин.
В 1971 году канадцы из Ванкувера организовали Greenpeace.
Кто родился 15 сентября
15 сентября родились купец и путешественник Марко Поло, английский писательница, мастер детектива Агата Кристи.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Маманта-Овчинника
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 15 сентября
Красный закат, к скорым морозам.
Если выпал дождь, осень будет сухой.
Обильная роса этим утром прогнозирует хорошую погоду.
Именинники: Антон (Антоний), Богдан, Иван, Руфина, Федот, Феодосий (Федосий).
Напомним,