15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 сентября является 259 днем года, до конца года осталось 109 дней.

Какой праздник 15 сентября 2020?                   

Памятные даты 15 сентября, годовщины и события

В 1830 году заработало железнодорожное сообщение между Манчестером и Ливерпулем.

В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню Jingle Bells.

В 1928 году шотландский биолог Александр Флеминг изобрел пенициллин. 

В 1971 году канадцы из Ванкувера организовали Greenpeace.

15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 сентября

15 сентября родились купец и путешественник Марко Поло, английский писательница, мастер детектива Агата Кристи.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Маманта-Овчинника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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День наши предки считали несчастливым, поэтому даже не выгоняли скот со двора. Женщины с детьми отправлялись на сбор клюквы, а на стол традиционно ставили блюда, приготовленные из козьего молока. 

Приметы на 15 сентября

Красный закат, к скорым морозам. 

Если выпал дождь, осень будет сухой.

Обильная роса этим утром прогнозирует хорошую погоду. 

Именинники:  Антон (Антоний), Богдан, Иван, Руфина, Федот, Феодосий (Федосий). 

15 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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