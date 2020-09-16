16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 сентября является 260 днем года, до конца года осталось 108 дней.

Какой праздник 16 сентября 2020?                   

Памятные даты 16 сентября, годовщины и события

В 1408 году состоялась последняя зафиксированная письменно свадьба викингов в Гренландии.

В 1859 году  британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).

В 1979 году на восточном крыле шахты "Юнком" в Донецкой области, на объекте "Кливаж" осуществили подземный ядерный взрыв.

В 1987 году создан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 16 сентября

16 сентября родились американский фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд, американский актер Микки Рурк.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • День Василины

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наш предки считали, что день следует посвятить очищению хозяйственных построек от муссора, которые хозяева уже не будут использовать. Найденный хлам крестьяне сжигали, избавлясь от негативной энергии прошлого.

Люди верили, что так можно защитить дом от сглаза. 

Приметы на 16 сентября

Если закат красный, скоро начнутся морозы.

Дождь 16 сентября прогнозирует сухую осень.

Вороны громко гричат, к непогоде. 

Именинники: Домна, Дорофей, Зинон, Иван, Петр. 

16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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