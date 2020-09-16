16 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 сентября является 260 днем года, до конца года осталось 108 дней.
Какой праздник 16 сентября 2020?
- День независимости Мексики,
- День матери в Казахстане.
Памятные даты 16 сентября, годовщины и события
В 1408 году состоялась последняя зафиксированная письменно свадьба викингов в Гренландии.
В 1859 году британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).
В 1979 году на восточном крыле шахты "Юнком" в Донецкой области, на объекте "Кливаж" осуществили подземный ядерный взрыв.
В 1987 году создан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
Кто родился 16 сентября
16 сентября родились американский фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд, американский актер Микки Рурк.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- День Василины
Что сегодня можно и нельзя делать
Люди верили, что так можно защитить дом от сглаза.
Приметы на 16 сентября
Если закат красный, скоро начнутся морозы.
Дождь 16 сентября прогнозирует сухую осень.
Вороны громко гричат, к непогоде.
Именинники: Домна, Дорофей, Зинон, Иван, Петр.
Напомним,