18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 сентября является 262 днем года, до конца года осталось 104 дней.

Какой праздник 18 сентября 2020?                    

Памятные даты 18 сентября, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб осуществил высадку на острове Коста-Рика.

В 1851 году в США вышел в свет первый номер газеты "New York Daily Times.

В 1918 году в Валенсии появился футбольный клуб "Валенсия".

В 1965 году остров Хортица в Запорожье объявлен заповедником.

18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 18 сентября

18 сентября родились шведская киноактриса Грета Гарбо, бронзовый призер Олимпийских игр (2000) Елена Говорова.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • День Елизаветы и Захария

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
День наши предки считали несчастливым и проводили в спокойствии. Существовало также верование, что любые гадания в этот день сбываются, был риск нагадать себе что-то плохое, которое произойдет в будущем. 

Приметы на 18 сентября

Если листья рябины пожелтели, зима будет суровой.

Много рябины, к дождливой осени.

На луковицах цветов тонкая кожура – зима будет теплой.

Именинники: 

 Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Новогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021
Праздники

Новогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021
17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
Анонсы на ТВ

Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
Слепая-2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 18.09.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 18.09.2020)

Популярное на сайте

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK