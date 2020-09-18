18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 сентября является 262 днем года, до конца года осталось 104 дней.
Какой праздник 18 сентября 2020?
- День мониторинга качества воды (ООН),
- День астрономии в Армении.
Памятные даты 18 сентября, годовщины и события
В 1502 году Христофор Колумб осуществил высадку на острове Коста-Рика.
В 1851 году в США вышел в свет первый номер газеты "New York Daily Times.
В 1918 году в Валенсии появился футбольный клуб "Валенсия".
В 1965 году остров Хортица в Запорожье объявлен заповедником.
Кто родился 18 сентября
18 сентября родились шведская киноактриса Грета Гарбо, бронзовый призер Олимпийских игр (2000) Елена Говорова.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- День Елизаветы и Захария
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 сентября
Если листья рябины пожелтели, зима будет суровой.
Много рябины, к дождливой осени.
На луковицах цветов тонкая кожура – зима будет теплой.
Именинники:
Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.
Напомним,