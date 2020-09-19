19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 сентября является 263 днем года, до конца года осталось 103 дня.

Какой праздник 19 сентября 2020?                    

Памятные даты 19 сентября, годовщины и события

В 1478 году Леонардо да Винчи завершил работу над картиной Мона Лиза

В 1841 году построили первую международную железную дорогу из Страсбурга в Базель. 

В 1864 году в США запатентовали откидные сидения на автомобилях. 

В 1888 году в Бельгии прошел первый в мире конкурс красоты. 

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 19 сентября

19 сентября родились английский писатель Уильям Голдинг, писательница Оксана Забужко, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Михайлово чудо 2020

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В этот день наши предки заканчивали работу до обеда, а вечером старались отдыхать (труд во второй половине дня приносит несчастье). На Михаила устраивали так называемые братчины, когда вся семья, соседи и друзья собирались за одним столом и просили друг у друга прощения за обиды. 

Приметы на 19 сентября

  • Сегодня тепло, значит, и осень будет теплой.
  • Иней на деревьях на Михаила, к обильному снегу зимой.

Именинники: 

Архип, Давид, Зинон, Кирилл, Макар и Михаил.

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

18 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Меломан

В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Любовные разборки и криминальные страсти: DILEMMA удивила неожиданным треком Criminal
Меломан

Любовные разборки и криминальные страсти: DILEMMA удивила неожиданным треком Criminal

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK