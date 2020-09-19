19 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 сентября является 263 днем года, до конца года осталось 103 дня.
Какой праздник 19 сентября 2020?
- День армии в Чили.
Памятные даты 19 сентября, годовщины и события
В 1478 году Леонардо да Винчи завершил работу над картиной Мона Лиза
В 1841 году построили первую международную железную дорогу из Страсбурга в Базель.
В 1864 году в США запатентовали откидные сидения на автомобилях.
В 1888 году в Бельгии прошел первый в мире конкурс красоты.
Кто родился 19 сентября
19 сентября родились английский писатель Уильям Голдинг, писательница Оксана Забужко, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Михайлово чудо 2020
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 19 сентября
- Сегодня тепло, значит, и осень будет теплой.
- Иней на деревьях на Михаила, к обильному снегу зимой.
Именинники:
Архип, Давид, Зинон, Кирилл, Макар и Михаил.
Напомним,