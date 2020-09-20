20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 сентября является 264 днем года, до конца года осталось 102 дня.
Какой праздник 20 сентября 2020?
- День свободы выражения мыслей в Перу,
- День молодежи в Таиланде,
Памятные даты 20 сентября, годовщины и события
В 1792 году во Франции разрешили разводы.
В 1946 году открылся Каннский кинофестиваль.
В 1991 году создана Служба безопасности Украины.
В 2008 году в Украине открылся первый IMAX-кинотеатр.
Кто родился 20 сентября
20 сентября родились итальянский кутюрье Джеймс Гальяно, итальянская киноактриса Софи Лорен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Луков день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 20 сентября
- Шишки закрылись на деревьях, будет дождь.
- Журавли высоко летят, осень будет холодной.
Именинники: Иван, Лука и Макар.
Напомним,