20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 сентября является 264 днем года, до конца года осталось 102 дня.

Какой праздник 20 сентября 2020?                    

Памятные даты 20 сентября, годовщины и события

В 1792 году во Франции разрешили разводы.

В 1946 году открылся Каннский кинофестиваль.

В 1991 году создана Служба безопасности Украины.

В 2008 году в Украине открылся первый IMAX-кинотеатр.

20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 20 сентября

20 сентября родились итальянский кутюрье Джеймс Гальяно, итальянская киноактриса Софи Лорен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Луков день

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Крестьяне собирали лук и начинали им торговать. Лук считался овощем, который спасает от многих болезней, а еще его использовали в ритуалах для снятия порчи и изготовления народных оберегов. 

Приметы на 20 сентября

  • Шишки закрылись на деревьях, будет дождь.
  • Журавли высоко летят, осень будет холодной.

Именинники: Иван, Лука и Макар.

20 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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