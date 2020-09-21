21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 сентября является 265 днем года, до конца года остался 101 день.
Какой праздник 21 сентября 2020?
- День независимости Армении,
- День посадки деревьев в Бразилии,
- День независимости Мальты,
- День борьбы с Альцгеймером (ООН),
Памятные даты 21 сентября, годовщины и события
В 1522 году Новый завет, переведенный Мартином Лютером, напечатали в Виттенберге.
В 1776 году начался великий пожар в Нью-Йорке.
В 1937 опубликован известный роман Джона Толкина Хоббит, или Туда и обратно.
В 1940 году во Львове открылся Театр оперы и балета.
В 1999 году произошло землетрясение в Тайване, которое забрало 2000 жизней.
Кто родился 21 сентября
21 сентября родились писатель-фантаст Герберт Уэллс, американский писатель Стивен Кинг, американский актер Билл Мюррей, писатель Фредерик Бегбедер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Рождество Пресвятой Богородицы.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 21 сентября
- Если птицы жмутся к земле, зима будет суровой.
- Птицы кружат в небе и не спускаются — осень будет теплой и затяжной.
- Если утром возник туман, ожидается дождь.
- Теплый солнечный день обещает октябрь без непогоды.
Именинники: Мария.
Напомним,