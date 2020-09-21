21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

21 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 сентября является 265 днем года, до конца года остался 101 день.

Какой праздник 21 сентября 2020?                    

Памятные даты 21 сентября, годовщины и события

В 1522 году Новый завет, переведенный Мартином Лютером, напечатали в Виттенберге. 

В 1776 году начался великий пожар в Нью-Йорке.

В 1937 опубликован известный роман Джона Толкина Хоббит, или Туда и обратно.

В 1940 году во Львове открылся Театр оперы и балета. 

В 1999 году произошло землетрясение в Тайване, которое забрало 2000 жизней. 

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 21 сентября

21 сентября родились писатель-фантаст Герберт Уэллс, американский писатель Стивен Кинг, американский актер Билл Мюррей, писатель Фредерик Бегбедер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Рождество Пресвятой Богородицы. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В Рождество Пресвятой Богородицы под запретом любой физический труд, даже уборка в доме. Наши предки придерживались еще нескольких традиций: не сметали крошки на пол с праздничного стола, отдавали остатки пищи животным; не употребляли сегодня мясо и алкоголь (21 сентября рекомендуется соблюдать пост, который касается не только ограничений в еде, но и душевного покаяния). 

Приметы на 21 сентября

  • Если птицы жмутся к земле, зима будет суровой.
  • Птицы кружат в небе и не спускаются — осень будет теплой и затяжной.
  • Если утром возник туман, ожидается дождь. 
  • Теплый солнечный день обещает октябрь без непогоды.

Именинники: Мария. 

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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