22 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
22 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 сентября является 266 днем года, до конца года осталось 100 дней.

Какой праздник 22 сентября 2020?                    

Памятные даты 22 сентября, годовщины и события

В 1002 году в Черновицкой области основан город Хотин.

В 1792 году этот день объявили первым в революционном французском календаре.

В 1862 году в США объявили об освобождении темнокожих рабов.

В 1951 году в Швеции запретили поцелуи в общественном месте. 

Кто родился 22 сентября

22 сентября родились американский актер и певец Дин Рид, актер, известный ролью Драго Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, Том Фелтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Анны и Иоакима

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В праздник Анны и Иоакима, родителей Девы Марии, наши предки звали женщин на пир, чтобы попросить у высших сил ребенка. Отдельно почитали повивальных бабок. 

Приметы на 22 сентября

  • Куры уже линяют, зима будет ранней. 
  • Если 22 сентября улетели перелетные птицы, то зима будет суровой
  • Богатый урожай рябины – к дождливой ос

Именинники: 

Анна, Иосиф (Иосип, Осип), Никита, Феодосий (Федосий), Феофан, Харитон.

Напомним,

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