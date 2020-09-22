22 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 сентября является 266 днем года, до конца года осталось 100 дней.
Какой праздник 22 сентября 2020?
- Всемирный день защиты слонов,
- Всемирный день носорога,
- День независимости Болгарии.
Памятные даты 22 сентября, годовщины и события
В 1002 году в Черновицкой области основан город Хотин.
В 1792 году этот день объявили первым в революционном французском календаре.
В 1862 году в США объявили об освобождении темнокожих рабов.
В 1951 году в Швеции запретили поцелуи в общественном месте.
Кто родился 22 сентября
22 сентября родились американский актер и певец Дин Рид, актер, известный ролью Драго Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, Том Фелтон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Анны и Иоакима
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 сентября
- Куры уже линяют, зима будет ранней.
- Если 22 сентября улетели перелетные птицы, то зима будет суровой
- Богатый урожай рябины – к дождливой ос
Именинники:
Анна, Иосиф (Иосип, Осип), Никита, Феодосий (Федосий), Феофан, Харитон.
Напомним,