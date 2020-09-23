23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 сентября является 267 днем года, до конца года осталось 99 дней. 

Какой праздник 23 сентября 2020?                    

Памятные даты 23 сентября, годовщины и события

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид открыл Нептун.

В 1848 году в Америке произвели первую жевательную резинку.

В 1938 году в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть в 6939 году.

В 1992 году в Неваде на ядерном полигоне осуществили последний ядерный взрыв. 

23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 23 сентября

23 сентября родились основатель стиля соул Рэй Чарльз, испанский певец Хулио Иглесиас.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День осеннего равноденствия 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что сегодня не стоит затевать новые дела, лучше подвести итог тому, что уже сделано или ушло. Проведите время так, чтобы уделить внимание своему здоровью и душевному покою, ссориться и конфликтовать нельзя.

Приметы на 23 сентября

  • Большое количество рябины, к дождям осенью.
  • Мало рябины – осень будет сухой.
  • Северо-западный ветер в этот день обещал суровую зиму.

Именинники: 

Андрей, Климент, Павел, Петр.

23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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