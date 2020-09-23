23 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 сентября является 267 днем года, до конца года осталось 99 дней.
Какой праздник 23 сентября 2020?
- День бисексуальности,
- День прав женщин в Аргентине,
- День гастрономии во Франции.
Памятные даты 23 сентября, годовщины и события
В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид открыл Нептун.
В 1848 году в Америке произвели первую жевательную резинку.
В 1938 году в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть в 6939 году.
В 1992 году в Неваде на ядерном полигоне осуществили последний ядерный взрыв.
Кто родился 23 сентября
23 сентября родились основатель стиля соул Рэй Чарльз, испанский певец Хулио Иглесиас.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День осеннего равноденствия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 сентября
- Большое количество рябины, к дождям осенью.
- Мало рябины – осень будет сухой.
- Северо-западный ветер в этот день обещал суровую зиму.
Именинники:
Андрей, Климент, Павел, Петр.
Напомним,