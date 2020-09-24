24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 сентября является 268 днем года, до конца года осталось 98 дней.
Какой праздник 24 сентября 2020?
- День независимости Гвинея-Бисау.
Памятные даты 24 сентября, годовщины и события
В 1852 года Анри Жирафф впервые поднялся в воздух на дирижабле собственной конструкции.
В 1869 году из-за массовой скупки золотых слитков на американском рынке произошла паника (черная пятница).
В 1960 году в США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз.
В 1998 году в Париже провели первую в мире операцию по трансплантации человеческой руки.
Кто родился 24 сентября
24 сентября родились австралийский медик, который первым применил пенициллин, Говард Уолтер Флори, американский киноактер Кевин Сорбо.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Федоры
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрет в этот день налагался на пустые разговоры и распространение сплетен.
Коме того, в древние времена верили, что 24 сентября нельзя ничего поднимать с земли, иначе могут навести сглаз.
Приметы на 24 сентября
- Разбили посуду, будут мелкие неприятности и ссоры.
- Пчелы летают, зима поздно наступит.
Именинники:
Герман, Дмитрий, Ия, Сергей и Федор.
Напомним,