24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 сентября является 268 днем года, до конца года осталось 98 дней. 

Какой праздник 24 сентября 2020?                    

Памятные даты 24 сентября, годовщины и события

В 1852 года Анри Жирафф впервые поднялся в воздух на дирижабле собственной конструкции.

В 1869 году из-за массовой скупки золотых слитков на американском рынке произошла паника (черная пятница). 

В 1960 году в США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз.

В 1998 году в Париже провели первую в мире операцию по трансплантации человеческой руки.

24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 24 сентября

24 сентября родились австралийский медик, который первым применил пенициллин, Говард Уолтер Флори, американский киноактер Кевин Сорбо.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Федоры

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что брак, заключенный сегодня, будет счастливым, если съесть блюдо из капусты. А для успеха украинцы выходили на улицу в одежде золотого цвета. 

Запрет в этот день налагался на пустые разговоры и распространение сплетен.

Коме того, в древние времена верили, что 24 сентября нельзя ничего поднимать с земли, иначе могут навести сглаз. 

Приметы на 24 сентября

  • Разбили посуду, будут мелкие неприятности и ссоры.
  • Пчелы летают, зима поздно наступит.

Именинники: 

Герман, Дмитрий, Ия, Сергей и Федор. 

24 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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