25 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 сентября является 269 днем года, до конца года осталось 97 дней.

Какой праздник 25 сентября 2020?

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День вооруженных сил в Мозамбике.

Памятные даты 25 сентября, годовщины и события

В 1493 году Христофор Колумб во второй раз отправился в Америку.

В 1555 году протестантство получило официальный статус религии.

В 1639 году в Америке выпустили первую газету.

В 1789 году конгрессмены в США поддержали так называемый Билль о правах.

В 1818 году человеку впервые перелили кровь.

25 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 сентября

25 сентября родились американский актер Майкл Дуглас, британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Артамона-Змеевика.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 25 сентября

На дубе много желудей, значит, зима будет теплой.

Много желтых листьев на Артамона, к ранней осени.

Дождь идет, зима будет долгой и суровой.

Именинники: Семен (Симеон) и Федор.

Наши предки верили, что сегодня змеи прятались перед предстоящей зимой. Люди предпочитали обходить лес стороной, чтобы не встретить гадов, которые ползли к норам. Кроме того, считалось, что в этот день завершается сезон охоты.

25 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,