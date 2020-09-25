25 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 сентября является 269 днем года, до конца года осталось 97 дней.
Какой праздник 25 сентября 2020?
- День вооруженных сил в Мозамбике.
Памятные даты 25 сентября, годовщины и события
В 1493 году Христофор Колумб во второй раз отправился в Америку.
В 1555 году протестантство получило официальный статус религии.
В 1639 году в Америке выпустили первую газету.
В 1789 году конгрессмены в США поддержали так называемый Билль о правах.
В 1818 году человеку впервые перелили кровь.
Кто родился 25 сентября
25 сентября родились американский актер Майкл Дуглас, британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Артамона-Змеевика.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 25 сентября
- На дубе много желудей, значит, зима будет теплой.
- Много желтых листьев на Артамона, к ранней осени.
- Дождь идет, зима будет долгой и суровой.
Именинники: Семен (Симеон) и Федор.
Напомним,