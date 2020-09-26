26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 сентября является 270 днем года, до конца года осталось 96 дней.
Какой праздник 26 сентября 2020?
- Европейский день языков,
- Всемирный день контрацепции.
Памятные даты 26 сентября, годовщины и события
В 1969 году в США состоялись первые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты.
В 1960 году Фидель Кастро произнес самую длинную в истории ООН речь продолжительностью 4 часа и 29 минут.
В 1969 году вышел альбом Abbey Road, который стал последним для Биттлз.
В 1995 году Украину приняли в Совет Европы.
Кто родился 26 сентября
26 сентября родились грузинский футболист Георгий Деметрадзе, пятый президент Украины Петр Порошенко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Корнилия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 26 сентября
- Дождь на Корнилия предвещал хороший урожай в следующем году.
- Грачи улетают 26 сентября – скоро будет снег.
- Холодный ветер в этот день обещает теплое лето.
Именинники: Леонтий.
Напомним,