26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 сентября является 270 днем года, до конца года осталось 96 дней. 

Какой праздник 26 сентября 2020?                    

Памятные даты 26 сентября, годовщины и события

В 1969 году в США состоялись первые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты.

В 1960 году Фидель Кастро произнес самую длинную в истории ООН речь продолжительностью 4 часа и 29 минут.

В 1969 году вышел альбом Abbey Road, который стал последним для Биттлз. 

В 1995 году Украину приняли в Совет Европы. 

26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 26 сентября

26 сентября родились грузинский футболист Георгий Деметрадзе, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  день Корнилия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что в этот день завершалась осень и начинались заморозки, люди стремились убрать весь урожай, а также сажали яблони и смородину. 

Приметы на 26 сентября

  • Дождь на Корнилия предвещал хороший урожай в следующем году.
  • Грачи улетают 26 сентября – скоро будет снег.
  • Холодный ветер в этот день обещает теплое лето.

Именинники:  Леонтий.

26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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