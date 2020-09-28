28 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
28 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 сентября является 272 днем года, до конца года осталось 94 дня.

Какой праздник 28 сентября 2020?                    

Памятные даты 28 сентября, годовщины и события

В 1618 году первый в мире ломбард открыли в Брюсселе.

В 1999 году бразильский футболист Роналдо назначен послом мира в Косово.

В 2001 году Кофи Аннан стал нобелевским лауреатом.

В 2001 году в Финляндии парламент легализовал однополые браки.

28 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 сентября

28 сентября родились французская актриса Брижит Бардо, финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Никита-Гусятник

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день предки резали гусей, которых откармливали на протяжении лета. Кроме того, 28 сентября, улетали гуси в теплые края. 

Приметы на 28 сентября

  • Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.
  • Гуси высоко летят – весной будет наводнение.
  • Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.

Именинники:

 Богдан, Иосиф (Иосиф, Осип), Максим, Никита, Степан (Стефан) и Федот. 

28 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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