28 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 сентября является 272 днем года, до конца года осталось 94 дня.
Какой праздник 28 сентября 2020?
- День учителя в Тайване,
- День чешской государственности,
- День референдума в Гвинее.
Памятные даты 28 сентября, годовщины и события
В 1618 году первый в мире ломбард открыли в Брюсселе.
В 1999 году бразильский футболист Роналдо назначен послом мира в Косово.
В 2001 году Кофи Аннан стал нобелевским лауреатом.
В 2001 году в Финляндии парламент легализовал однополые браки.
Кто родился 28 сентября
28 сентября родились французская актриса Брижит Бардо, финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Никита-Гусятник
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 28 сентября
- Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.
- Гуси высоко летят – весной будет наводнение.
- Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.
Именинники:
Богдан, Иосиф (Иосиф, Осип), Максим, Никита, Степан (Стефан) и Федот.
Напомним,