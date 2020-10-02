2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 октября 2020 00:30 Алла Лысак
2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 октября является 276 днем года, до конца года осталось 90 дней.

Какой праздник 2 октября 2020?                    

Памятные даты 2 октября, годовщины и события

В 1608 году был представлен зеркальный телескоп.

В 1836 году Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль".

В 1879 году Рим стал столицей Королевства Италии. 

2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 2 октября 

2 октября родились американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уоллес Стивенс, британский рок-музыкант Стинг, Андрей Данилко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Трофима и Зосимы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Зосиму считали покровителем пчел, сегодня молились ему, чтобы помог собрать много меда. Незамужние девушки и парни устраивали вечеринки, чтобы выбрать себе пару. 

Приметы на 2 октября

  • Если журавли летят высоко, осень будет теплой.
  • 2 октября много рабины, к дождю.
  • Сегодня нужно накрыть богатый стол, чтобы работа шла хорошо. 

Именинники: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор. 

2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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