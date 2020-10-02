2 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 октября является 276 днем года, до конца года осталось 90 дней.
Какой праздник 2 октября 2020?
- День профтехобразования (ООН),
Памятные даты 2 октября, годовщины и события
В 1608 году был представлен зеркальный телескоп.
В 1836 году Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль".
В 1879 году Рим стал столицей Королевства Италии.
Кто родился 2 октября
2 октября родились американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уоллес Стивенс, британский рок-музыкант Стинг, Андрей Данилко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Трофима и Зосимы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 2 октября
- Если журавли летят высоко, осень будет теплой.
- 2 октября много рабины, к дождю.
- Сегодня нужно накрыть богатый стол, чтобы работа шла хорошо.
Именинники: Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим и Федор.
Напомним,